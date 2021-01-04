2021-01-04 12:15:09 Vücuttaki iltihabı kurutan 10 besin
İltihap, vücutta çeşitli sebeplerle oluşan mikropları, zararlı maddeleri ve ölü hücreleri ortadan kaldırmak için kullanılan bir savunma yöntemidir. Virüs ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, vücuda giren cisimler gibi birçok nedenle iltihap oluşabilir. Vücutta oluşan iltihaplar erken ve doğru şekilde tedavi edilmezse çok ciddi hastalıklara yol açabilir. Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor.