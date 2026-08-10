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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

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Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Mekke Anlaşması nedeniyle Türkiye için boykot kararı alan Asya ülkes, altıncı nesil savaş uçağı programına katılmak için Fransa'ya yanaşmaya başladı.

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Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Hindistan, Fransa öncülüğünde yürütülen FCAS altıncı nesil savaş uçağı programına katılmak için resmi çalışmalara başladı. Yeni Delhi, program aracılığıyla yeni nesil savaş uçağı teknolojilerine erişmeyi ve kendi muharip uçak projelerini desteklemeyi hedefliyor.

#2
Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Opex360'ın, Hindistan Savunma Bakanlığının parlamentonun savunma komitesine sunduğu belgelere dayandırdığı haberine göre Yeni Delhi, Fransa liderliğindeki FCAS programına katılım için çalışmalara başladığını bildirdi.

#3
Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Hindistan daha önce Avrupa'daki iki altıncı nesil savaş uçağı programından FCAS veya Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen GCAP'a katılmayı değerlendiriyordu. Hindistan Genelkurmay Başkanı General Anil Chauhan da Mart 2026'da ülkesinin iki programdan birine katılmayı planladığını ve altıncı nesil savaş uçağı geliştirilmesine yönelik seçenekleri değerlendireceğini belirtmişti.

#4
Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Hindistan'ın girişimi, FCAS programındaki Fransa-Almanya iş birliğinin sona ermesinin ardından geldi. Fransa ve Almanya, programın merkezinde yer alması planlanan Yeni Nesil Savaş Uçağı (NGF) konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların ardından Haziran 2026'da ortak projeyi sonlandırma kararı aldı.

#5
Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Bunun ardından Fransa, altıncı nesil savaş uçağının geliştirilmesine yeni uluslararası ortakların dahil edilmesini değerlendirmeye başladı.

#6
Foto - Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar

Dassault Aviation Üst Yöneticisi (CEO) Éric Trappier, temmuz ayında Avrupa dışındaki ülkeler dahil olmak üzere uluslararası iş birliğinin genişletilmesini desteklediğini açıklamıştı. GDH HABER

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