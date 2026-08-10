Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler!
Küresel ekonomide dalgalanmalar sürerken Uluslararası Para Fonu (IMF) 2026 yılı güncel verilerini paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel ekonomide dalgalanmalar sürerken Uluslararası Para Fonu (IMF) 2026 yılı güncel verilerini paylaştı.
Norveç'ten Suudi Arabistan'a, İsviçre'den Katar'a kadar devasa varlık fonları ve zengin doğal kaynaklarıyla IMF'den tek kuruş borç almayan şanslı ülkeler listelendi.
IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAYAN ÜLKELER AÇIKLANDI Küresel ekonomide finansman ihtiyacının arttığı ve birçok ülkenin uluslararası kuruluşlardan kredi kullandığı bir dönemde, IMF'nin yayımladığı 2026 verileri dikkat çekti. Açıklanan güncel listeyle birlikte IMF'ye hiçbir borcu bulunmayan ülkeler de netlik kazandı.
2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİ DE GÜNCELLENDİ! Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.
İŞTE IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAMIŞ ÜLKELER!
KUZEY KORE Dışa kapalı yönetim modeli nedeniyle IMF'ye üye olmadı.
SUUDİ ARABİSTAN Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biridir; devasa Ulusal Varlık Fonu'na sahiptir.
İSVİÇRE Küresel finans merkezi ve devasa altın/döviz rezervleriyle borç alan değil, alanlara borç veren konumundadır.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ Yüksek ticaret ve enerji gelirleri sayesinde IMF'ye borçlanma ihtiyacı duymadı.
BRUNEI Düşük nüfusu ve yüksek hidrokarbon (petrol/gaz) gelirleri sayesinde dış borç almaz.
KATAR Zengin doğalgaz ve petrol rezervleri sayesinde kendi bütçesini rahatça finanse eder.
KÜBA 1964 yılında kendi isteğiyle üyelikten ayrıldı ve sosyalist ekonomi modelini benimsedi.
MONAKO Yüksek turizm ve finans gelirleri olan, Fransa ile özel anlaşmalara sahip bir mikro devlettir.
NORVEÇ Petrol gelirlerini topladığı trilyon dolarlık Varlık Fonu sayesinde kriz anlarında kendi öz kaynaklarına başvurur.
SİNGAPUR Sürekli verdiği cari fazla, küresel ticaret ağları ve devasa devlet fonları (Temasek vb.) ile fon kullanmaz.
BOTSVANA | Afrika ülkesi Zengin elmas ve maden gelirlerini disiplinli ve sıkı bir maliye politikasıyla yönetti.
ERİTRE | Afrika ülkesi Kendi kendine yetme prensibiyle Batı merkezli uluslararası finans kuruluşlarından uzak durdu.
LİBYA | Afrika ülkesi Devasa petrol rezervleri ve gelirleri sayesinde dış finansmana ihtiyaç duymadı.
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