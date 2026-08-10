  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu B vitamininden zengin kuru erik: Bundan alın çok büyük etkisi var! İlaçlardan bile daha iyi etki ediyor Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

Muş’ta uydu görüntülerinin yardımıyla başlatılan arkeolojik araştırmalarda, Urartu medeniyetinden kalma tam 17 futbol sahası büyüklüğünde kale keşfedildi.

#1
Foto - Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

Uydu görüntülerinin incelenmesiyle başlayan araştırmalar kapsamında, doğal topoğrafyayla uyuşmayan yapısal izler tespit edildi. Saha çalışmalarında bu izlerin, yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda surlara sahip büyük bir kale yerleşimine ait olduğu belirlendi. Kiklopik ve poligonal taş işçiliğiyle inşa edilen kalenin mimari özelliklerinin Erken Demir Çağı kaleleriyle benzerlik gösterdiği değerlendirildi. Alanda incelemelerde bulunan Ömeroğlu, Kalenin, Urartu Krallığı’nın batıya yayılma güzergahında bulunmasının önemine dikkat çekerek, yapının Urartu’nun erken dönem başkentlerinden Arzaşkun’un konumuna ilişkin araştırmalara yeni veriler sunabileceğini belirtti.

#2
Foto - Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

DEVASA KALENİN TESCİLİ İÇİN BAŞVURULDU Arkeolog Ömeroğlu, kalenin korunması ve tescil edilmesi amacıyla Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunduklarını ifade ederek, “Kaleyi keşfetme sürecimiz, uydu görüntülerini incelememizle başladı. Uydu verileri üzerinde doğal topoğrafyayla uyum göstermeyen bazı yapısal izler dikkatimizi çekti. Bu anomalilerin doğal oluşumlardan farklı olabileceğini değerlendirdik ve bunun üzerine bölgeye geldik. Sahada gerçekleştirdiğimiz gözlemlerde, bu izlerin büyük bir kale yerleşimine ait sur kalıntıları olduğunu gördük. Böylece Dev Kale’nin varlığını tespit etmiş olduk. Tespitin hemen ardından kalenin korunması ve tescil edilmesi için Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Koruma Kurulu, bu tescil talebini inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.” dedi.

#3
Foto - Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

MUŞ’TA TESPİT EDİLEBİLEN EN BÜYÜK KALE Kiklopik ve poligonal taş işçiliğiyle inşa edilen kalenin mimari özelliklerinin Erken Demir Çağı kaleleriyle benzerlik gösterdiğini söyleyen Ömeroğlu, “Kaleyi çevreleyen surların toplam uzunluğu 1,4 kilometredir. Kale surlarının yüksekliği iç tarafta yaklaşık 2 metre, dış cephede ise 4 metreyi bulmaktadır. Kalenin yüzölçümü 120 bin metrekaredir. Bu alan yaklaşık 17 futbol sahasına denk gelmektedir. Kale surları, kiklopik düzende poligonal yapı sergilemektedir. Bu haliyle Van’daki Aşağı Anzaf ve Van’ın Edremit ilçesindeki Zivistan Kalesi gibi Erken Demir Çağı kaleleriyle benzerlik göstermektedir. Kalenin kuzey kesiminde yapı kalıntılarına ait izler, zor da olsa, izlenebilmektedir. Güney kesiminde ise yarıçapı yaklaşık 25 metre olan, daha küçük taşlarla örülmüş daire şeklinde bir çukur bulunmaktadır. Bu yapının, muhtemelen kalenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulduğu değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Anadolu'nun en büyüğü keşfedildi: Tam 17 saha büyüklüğünde!

Muş’ta bugüne kadar tespit edilebilen en büyük kale olduğunu söyleyen Ömeroğlu, “Sahip olduğu geniş yayılım alanı dikkate alındığında, Urartu tarihi coğrafyası içerisinde tespit edilmiş büyük ölçekli sayılı kalelerden biridir. Urartu Krallığı’nın batıya yayılma güzergâhında bulunması da önemlidir. Bölge, aynı zamanda dünyanın ilk organize karayolu sistemlerinden biri olarak kabul edilen tarihi Urartu yolunun geçtiği güzergâh üzerinde yer almaktadır. Urartu’nun erken dönem başkenti Arzaşkun’un nerede olduğu konusunda yapılan akademik çalışmalarda, bu bölgenin Arzaşkun olabileceğine dair önemli görüşler bulunmaktadır. Tespit ettiğimiz bu kale, mimari özellikleri ve stratejik konumuyla söz konusu görüşü destekleyebilecek yeni veriler sunma potansiyeline sahiptir. Elbette bu değerlendirmelerin kesinlik kazanması, yapılacak bilimsel araştırmalar ve arkeolojik çalışmaların sonuçlarına bağlıdır.” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı
Yerel

Gece başlayan anız yangını ormana sıçradı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde gece saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana y..
Demirtaş'tan TBMM'ye mesaj! Terörsüz Türkiye mektubu mecliste okundu
Gündem

Demirtaş'tan TBMM'ye mesaj! Terörsüz Türkiye mektubu mecliste okundu

Edirne Cezaevi'nde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın TBMM Genel Kurulu'na gönderdiği mesa..
Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı
Gündem

Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı

“Millet aç, geçinemiyor” söylemleri gündemden düşmezken Bankalararası Kart Merkezi'nin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verileri dikkat çeki..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'a gelirke..
"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu
Gündem

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu

Bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23