Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek
Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Russula brevipes, yaygın olarak kısa saplı russula (Short- stemmed russula) veya küt kırılgan (The stubby brittlegill) olarak bilinen bir mantar türüdür.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Spesifik sıfat brevipes, Latince brevis “kısa” ve pes “ayak”, dolayısıyla “kısa ayaklı” kelimelerinden türetilmiştir. Mantara atıfta bulunmak için kullanılan yaygın isimler arasında kısa saplı russula, kısa saplı beyaz russula, ve küt gevrekgill bulunur.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Russula brevipes ilk olarak Amerikalı mikolog Charles Horton Peck tarafından 1890’da Quogue, New York’ta toplanan örneklerden tanımlanmıştır. Beyazımsı ila soluk sarı mantar gövdeleri, kompakt ve sert et, bol lameller (kısa lamelleri) ve kelepçe bağlantılarının olmaması ile karakterize edilen benzer Russula türlerinin bir grubu olan Lactaroideae alt bölümünde sınıflandırılır. Benzer spor süsleme yükseklikleri aralığına sahip diğer ilgili Russula türleri arasında Russula delica, Russula romagnesiana ve Russula pseudodelica bulunur.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Şapka: 6–20 cm boyutlarında olan Bodur Kirmit Mantarı şapkası, gençken bir merkezi çöküntü ve bir içbükey kenar ile dışbükeydir.Daha sonra merkezi bir çöküntü ile geniş bir şekilde dışbükey ve sonunda sığ vazo şeklinde, kenar biraz içe doğru veya düzdür. Şapka kuru, kel veya süet benzeri yapıdadır bazen yaşla çatlamalar oluşur. Başlangıçta beyaz ila beyazımsı veya kremsi, kahverengimsi renk değişimleri gelişir ve bazen yaşlılıkla birlikte kahverengimsi ila turuncumsu kahverengiye dönüşür, kenar çizgili değil, cilt oldukça sıkı bir şekilde yapışır, kolayca soyulmaz.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Lameller: Gövdeye bağlı veya hafifçe aşağı doğru inen lameller, kalabalık veya birbirine yakın, kısa ve sıktır. İlk başta beyaz veya kremsi olan lamelleri, bazen kahverengimsi lekelenme ve renk değişikliği gösterir. Bazen ise özellikle gövde ile birleşme yerinin yakınında mavimsi ila mavi renktedir.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Gövde-Sap: Sap (gövde) 3-4 cm uzunluğunda, 1,5–3 cm kalınlığındadır. Sağlam, aşağı yukarı eşit, kuru, kel ve beyazımsı bir sapı vardır. Eti Beyazdır. Bazen dilimlendiğinde rengi kahverengimsi olabilmektedir.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Koku: Koku ayırt edici olmamakla birlikte, hafif kötü veya hafif kokulu olduğu bildirilmiştir. Tat hafif, orta veya kuvvetli buruktur.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Mevsim: Yazdan sonbahara kadar görmek mümkündür. Ilıman iklime sahip ülkelerde kışları da rastlanabilir.

Foto - Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Buna çözüm getirecek

Yenilebilirlik ve Toksisite: Yenilebilir olmasına rağmen, Russula brevipes mantarları yumuşak veya acı bir tada sahiptir. Mantar gövdesini kaplayan ve onları ıstakoz mantarlarına dönüştüren parlak turuncu bir küf olan ascomycete mantarı Hypomyces lactifluorum tarafından parazitlendiğinde daha lezzetli hale geldikleri bildirilmiştir. Bodur kirmit mantarı çözüm getirecek! Ketoral, krem dışında şampuan formu da bulunan ve mantar tedavisinde kullanılan en güçlü ilaçlar arasında yer alan bir ilaçtır.

