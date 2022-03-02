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Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar! 1000 çeşit yiyecek arasından seçildiler

2022-03-02 08:56:47
Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar! 1000 çeşit yiyecek arasından seçildiler

Beslenme, yaşam içinde bir insanın hayatta kalması için en gerekli olan ihtiyaçtır. Bunun en başta sebebi ise vücudun her gün içinde enerji ihtiyacının olması ve enerji tüketimidir. Enerjilerin alınması için besinler dengeli olarak tüketilmektedir. Araştırmalar sonucunda uzmanlar 1000 çeşit besin arasından vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ilk 10 besin ve onların besin değerleri...

#1
Foto - 1-Uzun saplı brokoli - 22 kalori (100 g) Besin puanı: 62 / Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

1-Uzun saplı brokoli - 22 kalori (100 g) Besin puanı: 62 / Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

#2
Foto - 2-Pul biber - 282 kalori (100 g) Besin puanı: 63/ A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

2-Pul biber - 282 kalori (100 g) Besin puanı: 63/ A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

#3
Foto - 3-Acı biber - 324 kalori (100 g) Besin puanı: 62/ Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

3-Acı biber - 324 kalori (100 g) Besin puanı: 62/ Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

#4
Foto - 4-Pembe greyfurt - 42 kalori (100 g) Besin puanı: 64/ Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

4-Pembe greyfurt - 42 kalori (100 g) Besin puanı: 64/ Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

#5
Foto - 5-Kırmızı lahana - 31 kalori (100 g) Besin puanı: 65/ Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.

5-Kırmızı lahana - 31 kalori (100 g) Besin puanı: 65/ Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.

#6
Foto - 6-Yeşil soğan27 kalori (100 g) Besin puanı: 65/ Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

6-Yeşil soğan27 kalori (100 g) Besin puanı: 65/ Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

#7
Foto - 7-Su teresi - 11 kalori (100 g) Besin puanı: 68/ Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

7-Su teresi - 11 kalori (100 g) Besin puanı: 68/ Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

#8
Foto - 8-Kereviz kurusu - 319 kalori (100 g) Besin puanı: 68/ Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

8-Kereviz kurusu - 319 kalori (100 g) Besin puanı: 68/ Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

#9
Foto - 9-Mandalina - 53 kalori (100 g) Besin puanı: 67/ Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

9-Mandalina - 53 kalori (100 g) Besin puanı: 67/ Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

#10
Foto - 10-Bezelye - 77 kalori (100 g) Besin puanı: 67/ Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

10-Bezelye - 77 kalori (100 g) Besin puanı: 67/ Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

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