Vücudu toksinlerden arındıran 5 yiyecek

Bu nedenle beslenmenize bu gıdalara mutlaka yer verin: - Mevsim meyve ve sebzeleri, - Tam tahıllar, - Zencefil ve zerdeçal gibi antioksidan özelliği olan baharatlar, - Keten tohumu gibi yağ asitleri bakımından zengin tohumlar. Sindirimi destekleyen bitkiler de toksin birikimine karşı mükemmel yardımcılardır. Örneğin sindirimi destekleyen limon balsamı ve mide sularının salgılanmasını uyaran ve uygun sindirimi destekleyen safran kullanımı vücuttaki toksin birikimini azaltmaya yardımcı olur. Yeterli sıvı alımı da çok önemlidir. Su, bitki çayları ve çay tercih edilmelidir, bunu haricinde limonlu su da tüketilebilir.