Volvo'nun elektrikli otomobil planı belli oldu

Volvo daha önce 2030 yılına kadar elektrikli bir ürün yelpazesine sahip olacağını açıklamıştı. Ancak tamamen elektriğe geçiş yapmak yerine hibrit modellere de ağırlık verecek. Bu kararının temel sebebi olarak elektrikli araç talebinin yavaşlaması gösterildi.