2024-09-04 21:32:18 Volvo'nun elektrikli otomobil planı belli oldu
Volvo, 2030'a kadar elektrikli otomobile geçiş yapma stratejisinde değişikliğe gitti.
Volvo, 2030'a kadar elektrikli otomobile geçiş yapma stratejisinde değişikliğe gitti.
Volvo, otomobil yelpazesini elektrikli hale getirme stratejisini değiştirdiğini duyurdu. Buna göre 2030 yılına kadar sadece elektrikli araçlar satma hedefini küçülttüğünü dile getirdi. İsveçli otomobil üreticisi, önümüzdeki on yılda satışların yüzde 10’unu plug-in hibritlere ayıracak.
Volvo daha önce 2030 yılına kadar elektrikli bir ürün yelpazesine sahip olacağını açıklamıştı. Ancak tamamen elektriğe geçiş yapmak yerine hibrit modellere de ağırlık verecek. Bu kararının temel sebebi olarak elektrikli araç talebinin yavaşlaması gösterildi.
Volvo, 2025 yılına kadar satışların yüzde 50-60’ının elektrikli araçlar ve hibritten gelmesini bekliyor. Öte yandan şirket CEO’su Jim Rowan, elektriğe geçişin doğrudan olmayacağını kabul etti ve şirketin bölgeler arasında değişen pazar koşullarına uyum sağlayacağını belirtti.
Özellikle S60 ve S90 sedan modelleri ile öne çıkan ve SUV sınıfında da bir kitleye sahip Volvo, sedan üretimlerinin Çin’de gerçekleştiğini belirtti. Çin’den gelen otomobiller için geçtiğimiz aylarda duyurulan yüzde 40 ek vergiden dolayı artık sedan modellerini Türkiye’ye getirmeyeceğini duyurdu.
Volvo, plug-in hibrit modellerin gelecekte kritik bir rol oynayacağını düşünüyor. Bu kapsamda XC90 hibrit SUV modelini geliştirmeyi planlayan şirket, 2024 içerisinde yeni modeli teslim edeceğini belirtti.
Bu hamle ile Volvo aslında diğer otomobil üreticilerini takip ediyor. Daha önce Ford, Volkswagen ve Hyundai gibi markalar da elektriğe geçiş konusundaki planlarını ertelemeye karar vermişti.
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