Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Alman otomotiv devi Volkswagen, derinleşen ekonomik kriz ve artan Asya rekabeti nedeniyle Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek sarsıcı bir karara imza attı. İsrail'in ünlü 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi için füze ekipmanı üretecek olan tesiste, 2027 sonuna kadar araç üretimi kademeli olarak durdurulurken dev fabrikanın tamamen savunma sanayiine tahsis edilmesi Filistin yanlılarının sert tepkisine neden oldu. İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ortaklığıyla hayata geçirilecek bu stratejik dönüşüm, Avrupa'daki güvenlik politikalarının seyrini kökten değiştirirken bölgedeki hassas dengeleri de altüst etti.