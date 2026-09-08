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Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

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Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Alman otomotiv devi Volkswagen, derinleşen ekonomik kriz ve artan Asya rekabeti nedeniyle Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek sarsıcı bir karara imza attı. İsrail'in ünlü 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi için füze ekipmanı üretecek olan tesiste, 2027 sonuna kadar araç üretimi kademeli olarak durdurulurken dev fabrikanın tamamen savunma sanayiine tahsis edilmesi Filistin yanlılarının sert tepkisine neden oldu. İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ortaklığıyla hayata geçirilecek bu stratejik dönüşüm, Avrupa'daki güvenlik politikalarının seyrini kökten değiştirirken bölgedeki hassas dengeleri de altüst etti.

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Otomotiv üretiminde Asya’nın payının da büyümesiyle şirket son zamanlarda bir ekonomik krizdeydi. Fabrika kapatma ve işten çıkarma kararları alan Volkswagen, martta İsrail’in hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’ için füze ekipmanı üretmeye hazırlandığı iddiasını doğrulamıştı.

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Aurelius Capital, tesisin çoğunluk hissedarı olurken Aşağı Saksonya eyaletinin de tesiste payı bulunacak. Detayları henüz açıklanmayan anlaşmanın onaylanması bekleniyor. Volkswagen’in​​​​​​​ yüzde 17’lik hissesine sahip büyük ortağı Katar’ın bu ortaklığa karşı çıkmasıyla olan krizin de aşıldığı belirtildi.

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Volkswagen, tesisteki ilk ‘çapa projesinin’ İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile yapılacağını da doğruladı: “Bu planlar, Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemlerine yönelik sistem ve bileşenlerin potansiyel üretimini içeriyor. İşbirliği sürecinde Rafael, modern hava savunma sistemleri alanındaki teknolojik uzmanlığını ve köklü deneyimini aktarırken Osnabrück fabrikasındaki iş gücü de imalat operasyonlarının kurulmasında ve üretimin endüstriyelleştirilmesinde merkezi bir rol oynayacaktır. Söz konusu ortaklığın, yeni kurulacak şirketin çatısı altında gelecekte hayata geçirilecek diğer işbirlikleri ve projelerin de önünü açması hedeflenmektedir.”

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, söz konusu yatırım kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını söyledi.

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

Tesiste 2027 sonuna kadar araç üretimi devam edecek, Volkswagen bu tarihten sonra tesisten çıkacak ancak altyapı ve uzmanlık desteği vermeyi sürdürecek. İsrail karşıtları ve Filistin yanlılarıysa şirketin bu ortaklığına tepkili.

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Foto - Volkswagen İsrail’e teslim oldu: Otomotiv devinden skandal savunma hamlesi

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Abzürt

Volkswagen Almanların mı ki?
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