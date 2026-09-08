Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!
Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, kış aylarında yaygınlaşan solunum yolu virüsleri de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Türkiye’de bu kış tek bir virüsün değil, birden fazla etkenin öne çıkabileceğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon H3N2’de görülen değişimler dikkat çekerken, ABD’de yayımlanan yeni aşı rehberi de önümüzdeki döneme ilişkin tartışmaları artırdı. Bu kış solunum yolu enfeksiyonlarında nasıl bir tablo oluşacağı merak konusu.