Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

Türkiye’de sonbahar-kış aylarında hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yükünü artıran solunum yolu enfeksiyonları için yeni sezon yaklaşırken, gözler bu kez aşıların ne kadar koruyacağına ve geçen sezondan farklı bir tablo yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Özellikle H3N2’de geçtiğimiz sezon görülen değişim, önümüzdeki döneme ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu başlıklar yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da gündeminde. ABD’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2026-2027 sezonu aşı rehberi yayımlandı. Önde gelen sağlık kuruluşlarının hazırladığı yeni tavsiyelerde grip, Covid-19 ve RSV aşılarının güvenliği ve etkinliği kapsamlı biçimde ele alındı. Washington Post’un haberine göre Amerikan Aile Hekimleri Akademisi, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Amerikan Tıp Birliği işbirliğiyle 2026-2027 sezonuna ilişkin kapsamlı tavsiyeler yayımladı. ABD’de aşı tavsiyeleri geleneksel olarak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) tarafından hazırlanıyordu. Ancak bu yıl federal düzeydeki süreçte yaşanan tartışmalar nedeniyle büyük tıp kuruluşları daha belirgin bir rol üstlendi.