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Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

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Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, kış aylarında yaygınlaşan solunum yolu virüsleri de yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Türkiye’de bu kış tek bir virüsün değil, birden fazla etkenin öne çıkabileceğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon H3N2’de görülen değişimler dikkat çekerken, ABD’de yayımlanan yeni aşı rehberi de önümüzdeki döneme ilişkin tartışmaları artırdı. Bu kış solunum yolu enfeksiyonlarında nasıl bir tablo oluşacağı merak konusu.

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

Türkiye’de sonbahar-kış aylarında hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yükünü artıran solunum yolu enfeksiyonları için yeni sezon yaklaşırken, gözler bu kez aşıların ne kadar koruyacağına ve geçen sezondan farklı bir tablo yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi. Özellikle H3N2’de geçtiğimiz sezon görülen değişim, önümüzdeki döneme ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bu başlıklar yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da gündeminde. ABD’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2026-2027 sezonu aşı rehberi yayımlandı. Önde gelen sağlık kuruluşlarının hazırladığı yeni tavsiyelerde grip, Covid-19 ve RSV aşılarının güvenliği ve etkinliği kapsamlı biçimde ele alındı. Washington Post’un haberine göre Amerikan Aile Hekimleri Akademisi, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Amerikan Tıp Birliği işbirliğiyle 2026-2027 sezonuna ilişkin kapsamlı tavsiyeler yayımladı. ABD’de aşı tavsiyeleri geleneksel olarak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) tarafından hazırlanıyordu. Ancak bu yıl federal düzeydeki süreçte yaşanan tartışmalar nedeniyle büyük tıp kuruluşları daha belirgin bir rol üstlendi.

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

BİNLERCE ÇALIŞMA İNCELENDİ Yeni tavsiyelerin bilimsel temelini ise Vaccine Integrity Project (VIP) tarafından gerçekleştirilen bağımsız inceleme oluşturdu. Halk sağlığı araştırmacılarından oluşan ekip, Ağustos 2025 ile Haziran 2026 arasında yayımlanan 5 bin 800’den fazla bilimsel çalışmayı taradı ve bunlardan 69 yeni araştırmayı ayrıntılı biçimde değerlendirdi. İncelemede grip, Covid-19 ve RSV aşılarının güvenliği ve etkinliği ele alınırken, yeni bir güvenlik endişesine rastlanmadığı bildirildi.

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

PEKİ TÜRKİYE’DE BU KIŞ HANGİ VİRÜS BASKIN OLACAK? ABD’de yeni sezon aşıları gündeme gelirken Türkiye’de de benzer bir soru önem kazanıyor: 2026-2027 kışında hangi solunum yolu virüsü daha fazla görülecek? Türkiye’de geçmiş sezonların verilerinde özellikle influenza A’nın H3N2 alt tipi dikkat çekti. Geçen sezonun sonlarına doğru H3N2’nin değişime uğramış bir alt soyunun dünya genelinde hızla yayılması da grip sezonuna ilişkin tartışmaları artırdı.

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

Ancak uzmanlar, bu tür değişimlerin grip virüsünün tamamen yeni bir türünün ortaya çıktığı anlamına gelmediğini vurguluyor. Özellikle okulların açılması, havaların soğuması ve insanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanması bekleniyor. Konuyu İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Uzel’e danıştığımda “Bu kış için panik değil, hazırlık gerekiyor” dedi ve hangi virüs ya da virüslerin baskın olacağına dair şu yorumda bulundu:

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

-- 2026–2027 sonbahar-kış döneminde Türkiye’de tek bir virüsten değil, influenza, Covid-19 ve RSV’nin farklı zamanlarda yükseldiği dalgalı bir solunum yolu enfeksiyonu sezonundan söz etmek daha doğru olur. Mevcut bilgiler, toplum genelindeki keskin kış dalgası ve hastane başvuruları bakımından influenzanın yine en görünür etken olmaya aday olduğunu düşündürüyor. RSV’nin ileri yaştaki yetişkinlerde ve kronik kalp-akciğer hastalığı bulunanlarda önemli bir hastaneye yatış nedeni olması beklenir. Covid-19 ise gripten farklı olarak yalnızca kış aylarına bağlı hareket etmiyor; sonbaharda hareketliliğin ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla ayrı bir dalga oluşturabilir.

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Foto - Bu belirtilere dikkat! ‘Üç virüs’ uyarısı!

-- Bununla birlikte bugün ‘üç virüsten biri kesinlikle baskın olacak’ demek için erken. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı influenza, RSV ve SARS-CoV-2’yi birlikte izleyen haftalık solunum yolu virüsleri sürveyans raporları yayımlıyor. Avrupa’da ECDC aynı üç virüsü ortak sistem içinde takip ediyor. Yaz aylarındaki düşük aktivite yaklaşan kışın büyüklüğünü göstermez; asıl yönü ekim-kasım pozitiflik oranları, hastane başvuruları ve dolaşımdaki alt tipler belirleyecek.

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