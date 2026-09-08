Satranç tahtası tersine döndü, “altın hamle” hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken İsrail merkezli Bizportal'da yayımlanan kapsamlı bir raporda, Türkiye'nin Akdeniz, Libya, Somali ve Suriye hattında yürüttüğü çok kollu stratejik hamleler masaya yatırıldı. Ankara'nın Mavi Vatan doktrini çerçevesinde donanmasını güçlendirerek Trablus'a sevk ettiği askeri güçlerin Akdeniz'i kesen "hayali bir deniz sınırı" oluşturduğu ve İsrail ile Yunanistan'ın enerji güzergahlarını bloke ettiği vurgulandı. Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığının Tel Aviv'in planlarını sekteye uğrattığı belirtilirken, kurulan ittifaklar ve savunma kabiliyetleriyle Türkiye'nin İsrail'e karşı "altın hamlelerini" sürdürdüğü açıkça kabul edildi.