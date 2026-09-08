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Dünya
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Yeniakit Publisher
Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Satranç tahtası tersine döndü, “altın hamle” hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken İsrail merkezli Bizportal'da yayımlanan kapsamlı bir raporda, Türkiye'nin Akdeniz, Libya, Somali ve Suriye hattında yürüttüğü çok kollu stratejik hamleler masaya yatırıldı. Ankara'nın Mavi Vatan doktrini çerçevesinde donanmasını güçlendirerek Trablus'a sevk ettiği askeri güçlerin Akdeniz'i kesen "hayali bir deniz sınırı" oluşturduğu ve İsrail ile Yunanistan'ın enerji güzergahlarını bloke ettiği vurgulandı. Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığının Tel Aviv'in planlarını sekteye uğrattığı belirtilirken, kurulan ittifaklar ve savunma kabiliyetleriyle Türkiye'nin İsrail'e karşı "altın hamlelerini" sürdürdüğü açıkça kabul edildi.

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Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

"Orta Doğu’da Satranç Oyunu: İsrail'in İttifaklar Ağına Karşı Türkiye'nin Çok Kollu Stratejisi" başlıklı raporda, Ankara’nın Akdeniz, Kızıldeniz, Afrika Boynuzu, Suriye ve Gazze ekseninde yürüttüğü stratejik adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

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Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Analizde, Mavi Vatan doktrini çerçevesinde donanmasını güçlendiren Türkiye’nin denizlerdeki kontrol alanlarını genişlettiği vurgulandı. Özellikle Libya ile imzalanan deniz ve güvenlik anlaşmalarına dikkat çeken Tel Aviv merkezli analiz, bu hamlenin Türkiye’ye Kuzey Afrika’da stratejik bir dayanak kazandırdığını belirtti.

#3
Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Trablus hükümetine sevk edilen askeri güç, danışman, silah ve insansız hava araçlarının Akdeniz'i baştan başa kesen ve İsrail ile Yunanistan'ın olası enerji güzergahlarını bloke etmeyi amaçlayan "hayali bir deniz sınırı" oluşturduğu ifade edildi.

#4
Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Stratejinin bir diğer ayağını oluşturan Somali açılımı ise Kızıldeniz'deki dengeleri değiştiren bir unsur olarak öne çıkarıldı. Türkiye’nin Somali karasularının korunmasına katkı sunması ve iki ülke arasındaki deniz savunma anlaşması, Ankara’ya Kızıldeniz’in girişleri ve kritik deniz yollarında mutlak bir hareket alanı sağladı.

#5
Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

İsrail’in bu duruma karşılık Somaliland ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı, ancak Türkiye'nin etkinliğini kırmakta zorlandığı kaydedildi. Öte yandan Suriye’nin kuzeyindeki Türk askeri ve siyasi varlığının İsrail’in planlarını sekteye uğrattığı belirtilerek, iki ülke arasındaki mesafenin azalmasının doğrudan çatışma ihtimalini tırmandırdığı vurgulandı.

#6
Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

Yunanistan ile İsrail’in devreye soktuğu 3.1 milyar euroluk Aşil Kalkanı Anlaşması'nın Ankara'ya açık bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edilirken, analizin son bölümünde Türkiye'nin kurduğu ittifaklar ve savunma kabiliyetleriyle İsrail'e karşı "altın hamlelerini" sürdürdüğü, bu aşamada doğrudan bir çatışmanın Tel Aviv için oldukça ağır sonuçlar doğuracağı açıkça kabul edildi.

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Foto - Satranç tahtası tersine döndü, "altın hamle" hayali sınır oluşturdu! İsrail’i panikleten çok kollu Türk stratejisi deşifre oldu

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