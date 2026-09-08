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Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

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Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

Yeni Zelanda'da 7 Kasım seçimleri öncesinde Yeşiller Partisi'nin gündeme getirdiği devasa market projesi ülke siyasetinde ve gıda sektöründe adeta depreme yol açtı. Ülkedeki artan gıda fiyatlarını düşürmek ve ezici rekabet sorununu ortadan kaldırmak amacıyla iki büyük zincirin toplam 120 mağazası ile 2 dağıtım merkezinin kamuya devredilmesini öngören plan, "KiwiMart" adında devlete ait üçüncü bir dev oyuncunun doğmasını hedefliyor.

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Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

Yeni Zelanda’da 7 Kasım seçimleri öncesinde Yeşiller Partisi’nden dikkat çeken bir vaat geldi. Dünya.com'un haberine göre parti, ülkedeki gıda fiyatlarını düşürmek ve süpermarket sektöründe rekabeti artırmak için devlete ait yeni bir market zinciri kurulmasını önerdi. Planlanan kamu marketi zincirinin adı “KiwiMart” olacak. Projenin hayata geçmesi halinde devlet, ülkedeki iki büyük süpermarket grubunun karşısına üçüncü büyük oyuncu olarak çıkacak.

#2
Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

Planın en dikkat çekici bölümü ise mevcut mağazaları kapsıyor. Foodstuffs ve Woolworths’un toplam 120 mağaza ile iki dağıtım merkezini kamuya satmak zorunda bırakılması planlanıyor. Bunun için yeni bir yasal düzenleme gerekecek. Yeşiller Partisi, Yeni Zelanda’da süpermarket sayısından ziyade rekabet sorunu bulunduğunu savunuyor. Yeni zincirle Foodstuffs ve Woolworths’un sektördeki güçlü konumunun kırılması hedefleniyor.

#3
Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

KiwiMart’ın hayata geçirilmesinin yaklaşık 2,8 milyar Yeni Zelanda dolarına mal olacağı hesaplanıyor. Bunun 1,3 milyar doları mağaza ve dağıtım merkezlerinin satın alınması, 1,5 milyar doları ise yeni zincirin kurulması için kullanılacak. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Chlöe Swarbrick’e göre KiwiMart faaliyete geçtiği anda yaklaşık yüzde 15 pazar payına sahip olacak. Zincirin temel amacı uygun fiyatlı gıdaya erişimi artırmak olacak.

#4
Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

Paket yalnızca devlet marketi kurulmasını içermiyor. Süpermarketlerde fahiş fiyatlandırmanın yasaklanması ve kasada müşteriden fazla ücret alınması halinde otomatik tazminat uygulanması da gündemde. Benzer düzenlemelerin enerji ve akaryakıt gibi sektörlere genişletilmesi planlanıyor.

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Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

KiwiMart, “Affordable Kai” adı verilen daha geniş bir gıda paketinin parçası. Dört yıllık maliyetinin 6 milyar Yeni Zelanda dolarını aşması beklenen programda okul yemeklerinin genişletilmesi, gıda yardımlarının artırılması ve yeni bir gıda fonu kurulması da yer alıyor.

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Foto - Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

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