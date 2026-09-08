Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak

Planın en dikkat çekici bölümü ise mevcut mağazaları kapsıyor. Foodstuffs ve Woolworths’un toplam 120 mağaza ile iki dağıtım merkezini kamuya satmak zorunda bırakılması planlanıyor. Bunun için yeni bir yasal düzenleme gerekecek. Yeşiller Partisi, Yeni Zelanda’da süpermarket sayısından ziyade rekabet sorunu bulunduğunu savunuyor. Yeni zincirle Foodstuffs ve Woolworths’un sektördeki güçlü konumunun kırılması hedefleniyor.