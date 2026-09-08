Seçim öncesi gündemi sarsan gelişme! 120 süpermarket, sessiz sedasız devletin olacak
Yeni Zelanda'da 7 Kasım seçimleri öncesinde Yeşiller Partisi'nin gündeme getirdiği devasa market projesi ülke siyasetinde ve gıda sektöründe adeta depreme yol açtı. Ülkedeki artan gıda fiyatlarını düşürmek ve ezici rekabet sorununu ortadan kaldırmak amacıyla iki büyük zincirin toplam 120 mağazası ile 2 dağıtım merkezinin kamuya devredilmesini öngören plan, "KiwiMart" adında devlete ait üçüncü bir dev oyuncunun doğmasını hedefliyor.