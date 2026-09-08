Kredi kartı sahiplerine 7 günlük kritik süre: İtiraz etmeyene “dan” diye haciz gelecek
Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasal süreçte, icra dairesinden gelen ödeme emrinin ardından başlayan 7 günlük itiraz süresi hayati bir eşik oluşturuyor. Borç miktarına veya yasal faiz oranlarına bu süre içinde yazılı olarak itiraz edilmemesi durumunda icra takibi kesinleşirken, alacaklı taraf maaşlara yüzde 25 oranında haciz koyma ve e-haciz yoluyla bütün banka hesaplarını bloke etme yetkisi kazanıyor.