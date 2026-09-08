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Ağrı’da mucizevi hasat: "Yetişmez" denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

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Ağrı’da mucizevi hasat: “Yetişmez” denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Ağrı'nın çetin iklim koşullarına ve "bu topraklarda asla yetişmez" denilen ezberlere meydan okuyan girişimci çiftçi Doğan Kaya, Yurtpınar köyündeki tarlasında tarihi bir tarımsal başarıya imza attı. Geleneksel üretim kalıplarının dışına çıkarak 40 dekarlık arazisinde aralıksız kavun ve karpuz yetiştiren Kaya, İl Tarım ve Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı hasat programında bölge halkının iştahını kabartan rekor bir rekolte yakaladı. Ziraat mühendislerinin denetiminde dekar başına yüksek verim elde edilen bu özel tarladan toplamda 100 ila 120 ton ürün beklenirken, toprağa verilen emeğin karşılığının alındığı bu girişim yerel üreticilere ilham oldu.

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Foto - Ağrı’da mucizevi hasat: "Yetişmez" denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Ağrı merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan 51 yaşındaki Doğan Kaya, geleneksel tarım kalıplarının dışına çıkarak 40 dekarlık tarlasında 3 yıldır aralıksız kavun ve karpuz yetiştiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bölge halkının katılımıyla Yurtpınar köyünde düzenlenen özel hasat programı, kentin tarımsal potansiyelini gözler önüne serdi.

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Foto - Ağrı’da mucizevi hasat: "Yetişmez" denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Hasat alanında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kent genelinde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda kavun ve karpuz üretildiğini belirterek dekar başına 2 bin 500 kilogram verim beklediklerini ifade etti.

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Foto - Ağrı’da mucizevi hasat: "Yetişmez" denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Ziraat mühendislerinin sahada hastalık kontrolleriyle gübreleme, çapa ve ilaçlama eğitimleri vererek üreticileri desteklediğini vurgulayan Hüseyinoğlu, amaçlarının birim alandan elde edilen verimi ve çiftçi gelirini artırmak olduğunu kaydetti.

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Foto - Ağrı’da mucizevi hasat: "Yetişmez" denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Kış aylarında kantin işlettiğini, yazın ise 3 ay boyunca tarlasına odaklandığını söyleyen üretici Doğan Kaya ise geçen yıla kıyasla çok daha kaliteli bir rekolte yakaladıklarını belirtti. 40 dekarlık tarladan 100 ila 120 ton arasında rekor verim beklediklerini dile getiren Kaya, toprağa emek verildiğinde kalitenin net bir şekilde görüldüğünü sözlerine ekledi.

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