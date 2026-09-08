Ağrı’da mucizevi hasat: “Yetişmez” denilen topraklardan 120 tonluk rekolte fışkırdı

Ağrı'nın çetin iklim koşullarına ve "bu topraklarda asla yetişmez" denilen ezberlere meydan okuyan girişimci çiftçi Doğan Kaya, Yurtpınar köyündeki tarlasında tarihi bir tarımsal başarıya imza attı. Geleneksel üretim kalıplarının dışına çıkarak 40 dekarlık arazisinde aralıksız kavun ve karpuz yetiştiren Kaya, İl Tarım ve Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı hasat programında bölge halkının iştahını kabartan rekor bir rekolte yakaladı. Ziraat mühendislerinin denetiminde dekar başına yüksek verim elde edilen bu özel tarladan toplamda 100 ila 120 ton ürün beklenirken, toprağa verilen emeğin karşılığının alındığı bu girişim yerel üreticilere ilham oldu.