Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

Shaari'nin tedavisinin bir parçası olarak, dengeli bir diyet programı uygulandı ve 5 yıl boyunca devam eden bir süreç sonunda 542 kilo verdi. Bu süreçte bedenindeki fazla derileri almak için bir ameliyat daha geçirdi ve sonunda sadece 68 kiloya düştü. Shaari'nin başarısının ardında yatan sırlar şunlardı: Kilo kaybı oranları normaldi: Shaari'nin 610 kilodan 320 kiloya kadar vermesi, uzmanlara göre sağlıklı bir orandaydı. Hızlı kilo kaybı, sağlığa zarar verebilecek tek yönlü diyetler yerine dengeli bir diyet ve tıbbi tedavilerle elde edilmelidir. Sürdürülebilir beslenme modeli: Shaari'nin kilo vermekle kalmayıp, bu kiloyu koruyabilmesi, sürdürülebilir bir beslenme modeline bağlıydı. Kilo veren kişilerin eski kötü alışkanlıklarına geri dönme eğilimlerini yönetmek önemlidir. Fazla yeme her zaman neden değil: Obezite sadece fazla yemek yemekle ilgili değildir. Metabolik faktörler, hormonlar, psikolojik nedenler gibi birçok etken obezitenin temel sebepleri olabilir. Bu nedenle obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Shaari'nin hikayesi, kararlılık, tıbbi destek, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek gibi faktörlerin bir araya gelerek aşılabilir olduğunu göstermektedir. Shaari şimdi sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürdürmektedir.