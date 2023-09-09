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Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

2023-09-09 08:14:08
Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

22 yaşındayken 610 kilo ağırlığına ulaşan Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü. Adamın kilo verme sırları ortaya çıktı.

#1
Foto - Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

Shaari'nin hikayesi, 610 kilo ile dünya genelinde kayıt altına alınan en kilolu ikinci insan olduğu tespitiyle başladığı bildirildi.

#2
Foto - Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

Shaari'nin sağlığını geri kazanabilmesi için bir dizi tıbbi müdahale ve tedavi gerekiyordu. Yatağa bağımlı bir yaşam sürdüren Shaari, sağlığını tehlikeye atan bu durumun üstesinden gelmek için bir karar verdi.

#3
Foto - Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

Shaari'nin ilk adımı, vinç yardımıyla evinden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Doktorlar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uygulanacak bir tedavi planıyla Shaari'yi yeniden hayata döndürmeye çalıştılar. Shaari'nin tedavi süreci oldukça zorlu ve uzun bir yolculuk olduğu bildirildi. İlk olarak mide ameliyatı geçirdi ve ardından hekimlerin önerdiği bir diyet programına başladığı ifade edildi. Kilo kaybettikçe hareket kabiliyeti arttı, ve bu olumlu gelişmelerle motivasyonu daha da yükseldiği bildirildi. Ancak sadece fiziksel değil, psikolojik zorluklarla da başa çıkmak zorunda olduğu biliniyor. Yıllarca süren yanlış yeme alışkanlıkları ve yeme ile ilişkisini düzeltmek, büyük bir irade ve dayanıklılık gerektiriyordu.

#4
Foto - Vinçle evinden almışlardı! 542 kilo verdi

Shaari'nin tedavisinin bir parçası olarak, dengeli bir diyet programı uygulandı ve 5 yıl boyunca devam eden bir süreç sonunda 542 kilo verdi. Bu süreçte bedenindeki fazla derileri almak için bir ameliyat daha geçirdi ve sonunda sadece 68 kiloya düştü. Shaari'nin başarısının ardında yatan sırlar şunlardı: Kilo kaybı oranları normaldi: Shaari'nin 610 kilodan 320 kiloya kadar vermesi, uzmanlara göre sağlıklı bir orandaydı. Hızlı kilo kaybı, sağlığa zarar verebilecek tek yönlü diyetler yerine dengeli bir diyet ve tıbbi tedavilerle elde edilmelidir. Sürdürülebilir beslenme modeli: Shaari'nin kilo vermekle kalmayıp, bu kiloyu koruyabilmesi, sürdürülebilir bir beslenme modeline bağlıydı. Kilo veren kişilerin eski kötü alışkanlıklarına geri dönme eğilimlerini yönetmek önemlidir. Fazla yeme her zaman neden değil: Obezite sadece fazla yemek yemekle ilgili değildir. Metabolik faktörler, hormonlar, psikolojik nedenler gibi birçok etken obezitenin temel sebepleri olabilir. Bu nedenle obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Shaari'nin hikayesi, kararlılık, tıbbi destek, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek gibi faktörlerin bir araya gelerek aşılabilir olduğunu göstermektedir. Shaari şimdi sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürdürmektedir.

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