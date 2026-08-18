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Ekonomi
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Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

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Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

Zorlu Holding'e bağlı beyaz eşya devi Vestel'de alarm zilleri çalmaya devam ediyor. KAP'a bildirilen finansal raporda PwC Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bildirilen görüş yazısının yer alması dikkat çekti.

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Foto - Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Ege Bölgesi sanayiinin amiral gemilerinden Vestel Elektronik A.Ş.’nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal raporda şok bilgiler yer aldı. Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim A.Ş, finansal raporla birlikte açıklanan görüş yazısında Vestel’in bu mali tabloya göre sürekliliğinin sağlanması açısından önemli bir belirsizlik olduğunu öne sürdü.

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Foto - Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

PwC’nin görüş yazısında 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla grubun kısa vadeli yükümlülüklerinin toplam dönen varlıklarını 73 milyar 269 milyon 835 bin TL tutarında aştığına dikkat çekerek şu ifadeler yer aldı:

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Foto - Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

“Aynı tarihte sona eren döneme ait net dönem zararı 10 milyar 257 milyon 821 bin TL olarak ve işletme faaliyetlerinden nakit çıkışları ise 10 milyar 365 milyon 465 bin TL olarak gerçekleştiğini gösteren 2.6 nolu dipnota dikkatinizi çekmek isteriz. Dipnot 2.6'da ifade edilen bu olay veya şartlar, bu dipnotta açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Dipnot 2.6'da açıklandığı üzere Grup yönetimi, finansal yeniden yapılanma kapsamında Türk finans kuruluşlarına 26 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden başvuruda bulunmuştur” denildi.

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Foto - Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

PwC’nin finansal raporda dikkat çektiği ‘İşletmenin sürekliliği’ başlıklı dipnot 2.6’da ise, grubun ana ortağı olan Zorlu Holding A.Ş.’nin grubun mali yapısının güçlenmesi, ödemelerin zamanında gerçekleştirmesi için ihtiyaç halinde gerekli kaynak ve desteği sağlayacağını taahhüt ettiğinin vurgulandığı görüldü. Sözkonusu dipnotta şu ifadelere yer verildi:

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Foto - Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

“Grup’un konsolide finansal tabloları “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri toplam dönen varlıklarını 73.269.835 TL tutarında aşmıştır. Aynı döneme ait net dönem zararı (10.257.821) TL olarak gerçekleşmiş olup, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (10.365.465) TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un izleyen dönemler içerisinde, karlılık odaklı satış stratejileri, operasyonel verimlilik, uzun vadeli finansal borçlanmaların toplam içerisindeki ağırlıklarının artırılması, faiz maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır. Grup’un nihai ana ortağı olan Zorlu Holding A.Ş.; Grup’un mali yapısının güçlenmesi, ödemelerin zamanında gerçekleştirmesi için ihtiyaç halinde Grup’a gerekli kaynaklı ve desteği sağlayacağını taahhüt etmektedir. Öte yandan Grup, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. Madde ve ilgili mevzuat uyarınca, mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının faaliyetlerinden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 26 Haziran 2026 tarihinde Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunmuştur.”

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