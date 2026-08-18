Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

“Grup’un konsolide finansal tabloları “İşletmenin Sürekliliği” ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri toplam dönen varlıklarını 73.269.835 TL tutarında aşmıştır. Aynı döneme ait net dönem zararı (10.257.821) TL olarak gerçekleşmiş olup, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı (10.365.465) TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un izleyen dönemler içerisinde, karlılık odaklı satış stratejileri, operasyonel verimlilik, uzun vadeli finansal borçlanmaların toplam içerisindeki ağırlıklarının artırılması, faiz maliyetlerinin azaltılması planlanmaktadır. Grup’un nihai ana ortağı olan Zorlu Holding A.Ş.; Grup’un mali yapısının güçlenmesi, ödemelerin zamanında gerçekleştirmesi için ihtiyaç halinde Grup’a gerekli kaynaklı ve desteği sağlayacağını taahhüt etmektedir. Öte yandan Grup, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. Madde ve ilgili mevzuat uyarınca, mevcut kredilerinin geri ödeme planı ve vade yapısının faaliyetlerinden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 26 Haziran 2026 tarihinde Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunmuştur.”