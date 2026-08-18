Vestel’de şok gelişme: PwC raporunu sundu, Zorlu Holding taahhüt etti

“Aynı tarihte sona eren döneme ait net dönem zararı 10 milyar 257 milyon 821 bin TL olarak ve işletme faaliyetlerinden nakit çıkışları ise 10 milyar 365 milyon 465 bin TL olarak gerçekleştiğini gösteren 2.6 nolu dipnota dikkatinizi çekmek isteriz. Dipnot 2.6'da ifade edilen bu olay veya şartlar, bu dipnotta açıklanan diğer hususlarla birlikte, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Dipnot 2.6'da açıklandığı üzere Grup yönetimi, finansal yeniden yapılanma kapsamında Türk finans kuruluşlarına 26 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden başvuruda bulunmuştur” denildi.