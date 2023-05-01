2023-05-01 20:27:09 Veri güvenliği yapay zekaya emanet
Her alanda etkin olmaya başlayan yapay zekalar bu sefer SSD'lere geliyor. Bundan sonra veriler yapay zekaya emanet olacak.
Her alanda etkin olmaya başlayan yapay zekalar bu sefer SSD'lere geliyor. Bundan sonra veriler yapay zekaya emanet olacak.
Popüler bir veri güvenliği firması olan Cigent Technology, yeni SSD serisini duyurdu.
Cigent Secure SSD Plus isimli seriyle birlikte, verilerin güvenliğini sağlamak için makine öğrenmesi ve yapay zeka ile çalışan üstün mikroişlemciler kullanılmaya başlandı. Teknolojik mikroişlemciler, fidye yazılım sorununu kökten çözecek.
Cigent Secure SSD Plus serisinin yapay zeka destekli SSD diskleri, gerçekleştirilen okuma – yazma süreçlerini arka planda sürekli olarak takip eden bir modül ile beraber faaliyet gösterecek.
İlgili modül, yapay zeka algoritmalarıyla değerlendirdiği işlemleri şüpheli bulduğu takdirde ilave önlemlerin alınmasını sağlayacak. Ayrıca makine öğrenmesi desteği sayesinde uzun vadede kullanıcı davranışları öğrenilerek yapay zekanın çalışmasına katkıda bulunulacak.
Fidye yazılımı saldırıları, özellikle büyük şirketlerin en çok çekindiği saldırı türleri arasında yer alıyor.
Önemli dosyaları şifreleyerek karşılığında yüklü miktarda ödeme talep eden saldırganlar, şirketleri zarara uğratabiliyor.
Cigent Technology şirketinin yapay zeka destekli yeni SSD diskiyle beraber saldırganlar henüz dosyalara erişmeyi başaramadan gereken güvenlik önlemleri alınmış olacak.
Cigent Secure SSD Plus serisinin yapay zeka destekli disklerinin tüm detayları henüz açıklanmadı. Bu ay içerisinde tanıtılması beklenen SSD diskler, tanıtımının ardından kısa bir süre sonra satışa sunulacak. Serinin kişisel kullanımdan ziyade profesyonel kullanımdaki veri güvenliği ihtiyacını gidermek odaklı olacağı düşünülüyor. Bu sebeple maliyet ve boyut noktasında kişisel kullanım için yeterince avantaj sağlamayabilir.
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