Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

"Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir?" sorularını gündeme gelirken vergisiz iPhone fiyatları 2023 güncel durum merak ediliyor. Vergisiz iPhone fiyatları 2023 arama motorlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak yükseköğretim öğrencileri için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıklamıştı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz İphone fiyatları güncel…