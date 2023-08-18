2023-08-18 23:59:35 Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi
Vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, güncel 2023 vergisiz iPhone fiyatları listesi ne kadar, ucuza satılacak mı! Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenim öğrencileri için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı. VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023 | Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vergisiz iPhone fiyatlarına ilişkin dikkat çeken liste...