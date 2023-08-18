  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

Hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Bursa'da Gürsu Belediyesi unları vatandaşın sofrasına ulaştıracak

Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Dijital yorgunluk hayatımızı tehdit etmeye başladı

ABD, Almanya ve İtalya, Avrupa ülkesine yardıma geldi! Türkiye'ye karşı savaş provası

500 yıl önceki isyandan kaçan topluluk bulundu! Arkeologlar adeta dillerini yuttu

Cuma namazı vaktinde çalışmak, alışveriş yapmak caiz midir?

Depremin vurduğu Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Petrol fışkıran Gabar'a giden muhalif isim bölgede 2 gün kaldı! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı
Teknoloji-Bilişim
9
Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

2023-08-18 23:59:35
Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

Vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, güncel 2023 vergisiz iPhone fiyatları listesi ne kadar, ucuza satılacak mı! Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenim öğrencileri için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı. VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023 | Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vergisiz iPhone fiyatlarına ilişkin dikkat çeken liste...

#1
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

"Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir?" sorularını gündeme gelirken vergisiz iPhone fiyatları 2023 güncel durum merak ediliyor. Vergisiz iPhone fiyatları 2023 arama motorlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak yükseköğretim öğrencileri için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıklamıştı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz İphone fiyatları güncel…

#2
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

#3
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN? Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

#4
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

#5
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI! Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %, @ ve P olarak değişebiliyor.

#6
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

iPHONE TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR? iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor. iPhone 14 128 GB / 8.757 Türk lirası ÖTV (P) / 4.727 Türk lirası KDV () / 1.578 Türk lirası TRT Payı () / 158 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1) iPhone 14 256 GB / 9.492 Türk lirası ÖTV (P) / 5.123 Türk lirası KDV () / 1.710 Türk lirası TRT Payı () / 171 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

#7
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

iPhone 14 512 GB / 11.017 Türk lirası ÖTV (P) / 5.947 Türk lirası KDV () 1.985 Türk lirası TRT Payı () / 199 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 Türk lirası ÖTV (P) / 5.337 Türk lirası KDV () 1.781 Türk lirası TRT Payı () / 178 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 Türk lirası ÖTV (P) / 6.496 Türk lirası KDV () 2.168 Türk lirası TRT Payı () / 217 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 Türk lirası ÖTV (P) / 7.304 Türk lirası KDV () 2.438 Türk lirası TRT Payı () / 244 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 Türk lirası ÖTV (P) / 8.112 Türk lirası KDV () 2.708 Türk lirası TRT Payı () / 271 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1).

#8
Foto - Vergisiz iPhone ucuza satılacak mı? Harekete geçti: 12, 13, 14 Pro Max ne kadar kaç TL (lira)? İşte vergisiz iPhone fiyat tarifesi

Sabah'a göre: iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 Türk lirası ÖTV (P) / 5.733 Türk lirası KDV () 1.914 Türk lirası TRT Payı () / 191 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 Türk lirası ÖTV (P) / 6.541 Türk lirası KDV () 2.184 Türk lirası TRT Payı () / 218 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1). iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 Türk lirası ÖTV (P) / 6099 Türk lirası KDV () 2.036 Türk lirası TRT Payı () / 204 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1).

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu
Otomotiv

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile karşılaşan Fiat Egea şoförü hızını 200'e çıkarsa da geri kalmaktan kurtulamadı.
Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi
Yerel

Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin iki ayrı firmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, usulsüz olarak Türkiye’ye sokulmak iste..
Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 Yılı İlk Yarı Yıl Başarısını Paylaştı
Ekonomi

Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 Yılı İlk Yarı Yıl Başarısını Paylaştı

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL hasılat rakamına ulaştı.
Lukaku Adana'ya geliyor!
Spor

Lukaku Adana'ya geliyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!
Gündem

LGBT'li yazar 'sünneti yasaklayın' dedi! 22 çocuğun cinsiyetini ameliyatla değiştirmişlerdi!

Henüz reşit olmamış 22 çocuğun cinsiyetinin hormon tedavisi ve ameliyat ile değiştirilmesi Türkiye gündemini sarstı. LGBT'li 'yazar' Yıldı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti esnasında aralarında geçen 'd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23