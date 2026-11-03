İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor
ABD'den hareket eden 'Orion Prosperity' adlı gemi, binlerce metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüküyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD'den hareket eden 'Orion Prosperity' adlı gemi, binlerce metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüküyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.
ABD'nin Ingleside Limanı'ndan hareket eden "Orion Prosperity" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ekim'de ABD'den ayrılan LNG gemisi, Akdeniz'de Tunus açıklarında seyrini sürdürüyor.
174 bin metreküp LNG taşıma kapasitesine sahip geminin, planlamaya göre 6 Kasım'da Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması öngörülüyor.
Liberya bayrağı taşıyan ve 2023 yılında inşa edilen "Orion Prosperity", yeni nesil LNG taşıma gemileri arasında yer alıyor. Geminin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte ABD'den gerçekleştirilen LNG sevkiyatının yeni bir ayağı daha tamamlanmış olacak. Önümüzdeki günlerde geminin Akdeniz'deki seyrini tamamlayarak Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara Denizi'ne girmesi ve Marmaraereğlisi'ne ulaşması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23