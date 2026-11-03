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İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

ABD'den hareket eden 'Orion Prosperity' adlı gemi, binlerce metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüküyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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Foto - İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

ABD'nin Ingleside Limanı'ndan hareket eden "Orion Prosperity" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

#2
Foto - İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 17 Ekim'de ABD'den ayrılan LNG gemisi, Akdeniz'de Tunus açıklarında seyrini sürdürüyor.

#3
Foto - İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

174 bin metreküp LNG taşıma kapasitesine sahip geminin, planlamaya göre 6 Kasım'da Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması öngörülüyor.

#4
Foto - İçinde resmen doğalgaz hazinesi var: Türkiye'ye doğru geliyor

Liberya bayrağı taşıyan ve 2023 yılında inşa edilen "Orion Prosperity", yeni nesil LNG taşıma gemileri arasında yer alıyor. Geminin Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte ABD'den gerçekleştirilen LNG sevkiyatının yeni bir ayağı daha tamamlanmış olacak. Önümüzdeki günlerde geminin Akdeniz'deki seyrini tamamlayarak Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara Denizi'ne girmesi ve Marmaraereğlisi'ne ulaşması bekleniyor.

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Yorumlar

Vay vay

Dostum Trumpa verdiğimiz sözü tutuyoruz..

Sabes

Me yapalım geliyorsa, bedavamı verdiler gazı
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