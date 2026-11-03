Altın ve borsada neler olacak? Batırel'den Kasım ayı için dikkat çeken tahmin

Batırel, "ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan ara seçimler, Trump yönetiminin kalan iki yılındaki ekonomi politikalarını ve gümrük tarifelerini doğrudan etkileyecek. Şu anda yüzde 66 ihtimal verilen Demokratların kazanması durumunda Fed'in faiz politikası, küresel ticaret tarifeleri ve jeopolitik kararlar, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler meydana getirecek. Demokratların Kongre'de (Temsilciler Meclisi veya Senato) çoğunluğu elde etmesi, genel olarak küresel piyasalarda daha öngörülebilir ve geleneksel politikalara dönüş anlamına geliyor. Demokratlar döneminde genelde küresel ticaret kuralları daha kurumsal ve öngörülebilir yürütülüyor. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yönelik yabancı fon akışını ve risk iştahını pozitif etkileyerek BIST 100 genelinde olumlu algılanıyor. Sıkı mali denetimler ve kamu harcamalarında belirli sektörlere (yenilenebilir enerji, sosyal projeler) odaklanılması, ABD dolarının aşırı değerlenmesini frenliyor. Zayıf bir dolar endeksi, BIST gibi gelişmekte olan borsaları destekliyor. Altın fiyatları yükselişe geçiyor. BIST'te yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm teknolojileri ve döngüsel ekonomi üzerine çalışan şirketler küresel fonların radarına giriyor." dedi.