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Venedik'teki "Büyük Kanal" yeşile boyandı

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Venedik'teki "Büyük Kanal" yeşile boyandı

2023-12-09 22:33:13
Venedik'teki "Büyük Kanal" yeşile boyandı

İklim aktivistleri, İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik Venedik kentindeki "Büyük Kanal"a yeşil boyalı sıvı dökerek yeni bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

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Foto - Venedik'teki "Büyük Kanal" yeşile boyandı

İtalyan basınındaki haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, Venedik'teki ünlü Büyük Kanal'ın Rialto Köprüsü mevkisinde bölümüne zararsız olduğu belirtilen yeşil boyalı bir sıvı döktü. Eylem nedeniyle Büyük Kanal'ın bu kısmında suyun rengi yeşile dönüştü. Büyük Kanal'ı yeşile boyayan göstericilerden bazıları da kendilerini tarihi Rialto Köprüsü'nden sarkıtarak, "COP28. Hükümet konuşurken biz ince bir ipliğe bağlıyız" yazılı pankart açtı. Aktivistlerin eylemi nedeniyle Büyük Kanal'daki tekne, vapur trafiği de geçici süreliğine durduruldu. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da iklim aktivistlerinin Büyük Kanal'a yönelik yeşil boyalı saldırısına tepki gösterdi. Brugnaro, "X" hesabından fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Yine çevreci vandallar. Akrobatik hareketleri ve maskaralıkları sebebiyle önlem olarak kamu hizmetlerini kestik. Bu kez de kendilerinden kamu hizmetlerini kesintiye uğratmalarından ötürü şikayetçiyiz ve gerçekten kendilerinin hapse girmelerini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı. İklim aktivistleri, 7 Aralık'ta da yine Venedik'te bu sefer tarihi Aziz Markus Bazilikası'nı hedef almıştı. Aktivistler, bazilikanın duvarlarına çamurlu su dökmüştü.

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Foto - Venedik'teki "Büyük Kanal" yeşile boyandı

İklim aktivistleri, İtalya'da bu yıl içinde çok sayıda yol ve caddeyi trafiğe kapatma eylemi ile farklı kentlerdeki anıt ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirdi. Aktivistler, mayıs ayında başkent Roma'daki Trevi Çeşmesi (Aşk çeşmesi) ve Dört Nehir Çeşmesi'ne, martta da Floransa'daki tarihi belediye sarayına ve Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na boyalı eylemler düzenlemişti. İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, nisanda kültürel miras varlıklarına yönelik zarar verici eylemlere ilişkin maddi cezalar öngören yeni yasa tasarısını kabul ederek onay için parlamentoya göndermişti.

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