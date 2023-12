Emre Öztürk, uzun vadeli yatırımlar için altının her zaman kazandırıcı bir seçenek olduğunu vurgulayarak, "Kesin ve garanti yatırımları tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır. Kasım ayının içerisinde altın yüzde 12 değer kazandı ve döviz piyasası yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar. Daha iyi bir yatırım aracı olacaktır. Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebiliriz. Çünkü özellikle Merkez Bankası’nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor ve çeyrek altın ve ata ileri altınlarını da birazcık daha içerikli fiyatlar yükselmiş bir duruma geçiyor. O yüzden müşterilerimiz gram altınları. Ve piyasayı iyi takip ederek de tabii ki ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.