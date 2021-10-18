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Dünya
8
Ve resmen anlaştılar! Açık açık duyuruldu... İlk kez oluyor

2021-10-18 08:07:16
Ve resmen anlaştılar! Açık açık duyuruldu... İlk kez oluyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

#1
Foto - Katil Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın

Katil Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın "Küçük Grup" üyeleri, 8,5 ay aranın ardından Cenevre'de yeniden bir araya geliyor.

#2
Foto - Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah Esed rejimi, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü aktardı. AA muhabirinin, Suriye'nin geleceğini belirleyecek anayasanın yazımı için daha kaç tura ihtiyacınız var sorusuna ise Pedersen,

Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah Esed rejimi, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü aktardı. AA muhabirinin, Suriye'nin geleceğini belirleyecek anayasanın yazımı için daha kaç tura ihtiyacınız var sorusuna ise Pedersen, "Bu soruya kısa bir cevabım olacak. Bilmiyorum. Toplantıların bu hafta nasıl gelişeceğine bakacağız." karşılığını verdi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinin sonuçsuz kaldığına işaret eden Pedersen, "Şöyle bir mutabakata ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum: İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslak hazırlama sürecine başlamamız." dedi.

#3
Foto - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pedersen basın toplantının hemen ardından BM Cenevre Ofisi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari ile aynı masada buluştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pedersen basın toplantının hemen ardından BM Cenevre Ofisi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari ile aynı masada buluştu.

#4
Foto - Toplantıda BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci de hazır bulundu. Böylelikle Anayasa Komitesi toplantılarının başından bu yana iki eş başkanın aynı masada oturduğu görüldü.

Toplantıda BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci de hazır bulundu. Böylelikle Anayasa Komitesi toplantılarının başından bu yana iki eş başkanın aynı masada oturduğu görüldü.

#5
Foto - 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Fakat Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.

#6
Foto - Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. 45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor. 45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

#7
Foto - Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

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