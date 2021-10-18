Ve resmen anlaştılar! Açık açık duyuruldu... İlk kez oluyor

Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah Esed rejimi, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü aktardı. AA muhabirinin, Suriye'nin geleceğini belirleyecek anayasanın yazımı için daha kaç tura ihtiyacınız var sorusuna ise Pedersen, "Bu soruya kısa bir cevabım olacak. Bilmiyorum. Toplantıların bu hafta nasıl gelişeceğine bakacağız." karşılığını verdi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinin sonuçsuz kaldığına işaret eden Pedersen, "Şöyle bir mutabakata ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum: İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslak hazırlama sürecine başlamamız." dedi.