Ev ve araç alacaklar dikkat! Noter adıyla 'güvenli kapora' tuzağı: Sakın o IBAN'a para göndermeyin

"KİŞİSEL BANKA HESAPLARINA, DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ IBAN'LARA VE SAHTE İNTERNET SİTELERİNE ÖDEMEYE YAPMAYIN" Noterlerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adıyla bir uygulama bulunmadığının altını çizen Av. Gizem Gonce, kendisini noter çalışanı olarak tanıtarak telefon veya mesaj yoluyla para isteyen kişilere karşı uyardı. Av. Gonce, vatandaşların özellikle kişisel banka hesaplarına ve doğruluğu teyit edilmemiş IBAN numaralarına para göndermemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle vatandaşlarımızın bilmesi gereken en önemli konu, noterlerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya 'Teminat Kaporası' adıyla bir uygulamanın bulunmadığıdır. Dolandırıcılar, noterlerin ve resmî kurumların güvenilirliğinden yararlanarak vatandaşlarda işlemin devlet güvencesinde olduğu izlenimini oluşturuyor. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp telefonla veya mesajla para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Özellikle kişisel banka hesaplarına, doğruluğu teyit edilmemiş IBAN numaralarına ve sahte internet sitelerine ödeme yapılmamalıdır."