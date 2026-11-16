Ev ve araç alacaklar dikkat! Noter adıyla 'güvenli kapora' tuzağı: Sakın o IBAN'a para göndermeyin
Ev ve otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, bu kez Türkiye Noterler Birliği'nin adını kullanarak şeytani bir tezgah kurdu. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, "Güvenli Kapora Sistemi" ve "Teminat Kaporası" yalanıyla sahte IBAN'lara binlerce lira aktartıyor. Avukat Gizem Gonce, birikimleri saniyeler içinde buharlaştıran bu tuzağa karşı kritik uyarılarda bulunarak, dolandırılanların parasını kurtarmak için yapması gereken ilk hamleyi açıkladı.