Türkiye'den TB2 SİHA ve savaş gemisi alan ülkeden tepki toplayan imza: İsrail ile anlaştılar

Bu olayların en yenisi haziran ayının başında yaşandı; Romanya, liman kenti Köstence’de bir dronun patladığını bildirdi. Bundan yaklaşık bir hafta önce ise Ukrayna sınırı yakınlarındaki Galați kentinde bir Rus dronu bir konuta isabet etmişti. Spyder satışı, Rafael şirketinin Romanya Savunma Bakanlığı tarafından açılan; dronları, seyir füzelerini, güdümlü mühimmatları, uçakları ve helikopterleri engelleme kapasitesine sahip hava savunma sistemleri ihalesini kazanmasının ardından resmiyet kazandı. Spyder, şirketin hava-hava füzeleri olan radar güdümlü Derby ile ısı güdümlü Python 4 ve Python 5 füzelerinin, IAI tarafından üretilen MMR radarlarıyla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre sistem, aynı anda dört önleyici füzeyi fırlatabilme, maksimum 40 kilometre (25 mil) menzile ve maksimum 12 kilometre (7 mil) önleme irtifasına ulaşabilme kapasitesine sahip. KAYNAK: DEFENCETURK