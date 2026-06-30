Türkiye'den TB2 SİHA ve savaş gemisi alan ülkeden tepki toplayan imza: İsrail ile anlaştılar
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA ve savaş gemisi satın alan Avrupa ülkesi kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail ile anlaştılar. Hava savunma sistemi alacaklar.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA ve savaş gemisi satın alan Avrupa ülkesi kamuoyunun tepkisine rağmen İsrail ile anlaştılar. Hava savunma sistemi alacaklar.
İsrail merkezli Rafael Advanced Defense Systems, Romanya’ya yaklaşık 2 milyar euro değerinde Spyder hava savunma sistemleri satmaya hazırlanıyor.
Rafael Advanced Defense Systems tarafından 28 Haziran’da yapılan duyuruya göre İsrail, Romanya’ya yaklaşık 2 milyar euro (veya 2,3 milyar dolar) değerinde Spyder hava savunma sistemleri satmaya hazırlanıyor.
Defense News tarafından yapılan habere göre söz konusu anlaşma; fırlatıcıların, önleyici füzelerin, radar sistemlerinin, eğitim programlarının ve lojistik desteğin tedarikini içeriyor.
İsrailli şirket, kapsamlı çerçeve anlaşması altındaki ilk siparişin geçen hafta imzalandığını belirtti. Rafael’den yapılan açıklamada, sistemlerin teslimatının imza tarihinden itibaren 36 ay içinde başlamasının beklendiği ifade edilirken, “Romanya’da kapsamlı endüstriyel iş birliğine ve yerel üretime dayalı ilk operasyonel kabiliyete ulaşılacağı” vurgulandı.
Şirket ayrıca bu son anlaşmanın, tarihindeki en büyük sözleşme olduğuna dikkat çekmekte. Dev satış; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’da artan gerilimlerin ortasında gerçekleşti. Bu savaş, düşen dronlar nedeniyle çeşitli tehlikeli olaylar yaşayan Doğu Avrupalı NATO üyesi Romanya için de ciddi bir zorluk teşkil ediyordu.
Bu olayların en yenisi haziran ayının başında yaşandı; Romanya, liman kenti Köstence’de bir dronun patladığını bildirdi. Bundan yaklaşık bir hafta önce ise Ukrayna sınırı yakınlarındaki Galați kentinde bir Rus dronu bir konuta isabet etmişti. Spyder satışı, Rafael şirketinin Romanya Savunma Bakanlığı tarafından açılan; dronları, seyir füzelerini, güdümlü mühimmatları, uçakları ve helikopterleri engelleme kapasitesine sahip hava savunma sistemleri ihalesini kazanmasının ardından resmiyet kazandı. Spyder, şirketin hava-hava füzeleri olan radar güdümlü Derby ile ısı güdümlü Python 4 ve Python 5 füzelerinin, IAI tarafından üretilen MMR radarlarıyla birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş mobil bir hava savunma sistemidir. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre sistem, aynı anda dört önleyici füzeyi fırlatabilme, maksimum 40 kilometre (25 mil) menzile ve maksimum 12 kilometre (7 mil) önleme irtifasına ulaşabilme kapasitesine sahip. KAYNAK: DEFENCETURK
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