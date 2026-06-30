Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Nüfus Sınırı: İlçenin toplam nüfusunun en az 100 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında kalan yerler bu hakkı doğrudan kaybediyor. Mesafe Şartı: İlçenin, şu an bağlı bulunduğu ilin merkezine en az 30 kilometre ve daha uzak bir mesafede konumlanması gerekiyor. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın olan yerler sürece dahil edilmiyor. Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe hangileri? Yapılan son değerlendirmeler ve coğrafi analizler sonucunda, Türkiye'de 82. il ve devamı olmaya aday gösterilen, gerekli nüfus ve mesafe şartlarını tam olarak karşılayan 24 ilçe şu şekilde listeleniyor: