  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan talimatı verdi bile! AK Parti’den çok kritik “muhalefet” kararı En düşük emekli maaşında köklü değişim: ‘Aile destek’ formülü Meclis’e sunulacak Türkiye'den TB2 SİHA ve savaş gemisi alan ülkeden tepki toplayan imza: İsrail ile anlaştılar Doların tahtı sallanıyor! Emsalsiz bir manzara deneyimi: Türkiye'nin en uzun rotalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti: 32 şirkete el konuldu Türkiye'de ilk kez kayıtlara geçti! 34 yıldır bir kavanozun içindeymiş! Bu kirazın neden lezzetli olduğu belli oldu! Bakın organik olması için ne yapıyorlar Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe Sahte zayıflama iğnelerine dikkat! Hayati risk taşıyor
Gündem
28
Yeniakit Publisher
Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler devam ederken, il statüsü kazanmaya en yakın olan ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe netlik kazandı.

#1
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Nüfus büyüklüğü, ekonomik potansiyeli ve ulaşım altyapısıyla bağlı bulundukları şehirlerin merkezini aratmayan, hatta bazı durumlarda merkez ilçeleri geride bırakan yerler için "il olma" formülü yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve saha çalışmalarına göre, Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılması durumunda il statüsüne yükseltilmesi muhtemel olan ilçeler belirlendi.

#2
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

TÜİK il olma kriterleri neler, bir ilçenin il olması için ne gerekiyor? Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bağlı bulundukları ilçelerin il statüsü kazanmasını talep ediyor. Ancak resmi makamlar tarafından belirlenen katı kurallar karşılanmadığı sürece bu idari değişikliklerin yapılması mümkün olmuyor. Resmi kriterlere göre bir ilçenin il olabilmesi için şu iki temel şartı kesin olarak sağlaması gerekiyor:

#3
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Nüfus Sınırı: İlçenin toplam nüfusunun en az 100 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında kalan yerler bu hakkı doğrudan kaybediyor. Mesafe Şartı: İlçenin, şu an bağlı bulunduğu ilin merkezine en az 30 kilometre ve daha uzak bir mesafede konumlanması gerekiyor. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın olan yerler sürece dahil edilmiyor. Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe hangileri? Yapılan son değerlendirmeler ve coğrafi analizler sonucunda, Türkiye'de 82. il ve devamı olmaya aday gösterilen, gerekli nüfus ve mesafe şartlarını tam olarak karşılayan 24 ilçe şu şekilde listeleniyor:

#4
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Yüksekova (Hakkari): Nüfus 121.314

#5
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Midyat (Mardin): Nüfus 125.791

#6
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Polatlı (Ankara): Nüfus 131.894

#7
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Elbistan (Kahramanmaraş): Nüfus 132.036

#8
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Kahta (Adıyaman): Nüfus 136.769

#9
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Kozan (Adana): Nüfus 132.572

#10
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Ünye (Ordu): Nüfus 135.914

#11
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Ergani (Diyarbakır): Nüfus 141.098

#12
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Konya Ereğli (Konya): Nüfus 158.010

#13
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfus 157.136

#14
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Nazilli (Aydın): Nüfus 162.156

#15
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Cizre (Şırnak): Nüfus 166.290

#16
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Bandırma (Balıkesir): Nüfus 169.476

#17
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Erciş (Van): Nüfus 170.209

#18
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Zonguldak Ereğli (Zonguldak): Nüfus 173.000

#19
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Edremit (Balıkesir): Nüfus 176.251

#20
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Fethiye (Muğla): Nüfus 187.332

#21
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

İskenderun (Hatay): Nüfus 228.149

#22
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Manavgat (Antalya): Nüfus 266.480

#23
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Siverek (Şanlıurfa): Nüfus 277.399

#24
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

İnegöl (Bursa): Nüfus 306.004

#25
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Çorlu (Tekirdağ): Nüfus 306.939

#26
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Tarsus (Mersin): Nüfus 358.510

#27
Foto - Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe

Alanya (Antalya): Nüfus 371.547

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pet şişeyle güneş paneli yapıp bedava enerji ürettiler
Teknoloji

Pet şişeyle güneş paneli yapıp bedava enerji ürettiler

Bilim adamları ev tipi boya tabancasıyla kaplanan pet şişelerden 1 metrelik bir güneş paneli geliştirerek plastik atıkları güneşin altında d..
Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkilile..
Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe!
Yerel

Samsun'da finans terörüne nefes kesen darbe!

Samsun'da vatandaşı faiz kıskacına alarak hayatını karartan, çaresiz insanların mallarına ve paralarına sinsi yöntemlerle çöken finans terör..
Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
Ekonomi

Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği..
Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!
Yerel

Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada ceset bulundu!

Hatay Samandağ'da Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada erkek cesedi bulundu.
Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor
Gündem

Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da yurt dışına çıkış yasağı konulduğu için sokaklarda yaşamak zorunda kalan Sivaslı Ali amcanın yürek burkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23