Türkiye haritası baştan aşağıya değişiyor! İşte il olması beklenen 24 ilçe
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler devam ederken, il statüsü kazanmaya en yakın olan ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe netlik kazandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler devam ederken, il statüsü kazanmaya en yakın olan ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe netlik kazandı.
Nüfus büyüklüğü, ekonomik potansiyeli ve ulaşım altyapısıyla bağlı bulundukları şehirlerin merkezini aratmayan, hatta bazı durumlarda merkez ilçeleri geride bırakan yerler için "il olma" formülü yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve saha çalışmalarına göre, Türkiye'nin idari yapısında değişiklik yapılması durumunda il statüsüne yükseltilmesi muhtemel olan ilçeler belirlendi.
TÜİK il olma kriterleri neler, bir ilçenin il olması için ne gerekiyor? Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bağlı bulundukları ilçelerin il statüsü kazanmasını talep ediyor. Ancak resmi makamlar tarafından belirlenen katı kurallar karşılanmadığı sürece bu idari değişikliklerin yapılması mümkün olmuyor. Resmi kriterlere göre bir ilçenin il olabilmesi için şu iki temel şartı kesin olarak sağlaması gerekiyor:
Nüfus Sınırı: İlçenin toplam nüfusunun en az 100 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında kalan yerler bu hakkı doğrudan kaybediyor. Mesafe Şartı: İlçenin, şu an bağlı bulunduğu ilin merkezine en az 30 kilometre ve daha uzak bir mesafede konumlanması gerekiyor. İl merkezine 30 kilometreden daha yakın olan yerler sürece dahil edilmiyor. Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe hangileri? Yapılan son değerlendirmeler ve coğrafi analizler sonucunda, Türkiye'de 82. il ve devamı olmaya aday gösterilen, gerekli nüfus ve mesafe şartlarını tam olarak karşılayan 24 ilçe şu şekilde listeleniyor:
Yüksekova (Hakkari): Nüfus 121.314
Midyat (Mardin): Nüfus 125.791
Polatlı (Ankara): Nüfus 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): Nüfus 132.036
Kahta (Adıyaman): Nüfus 136.769
Kozan (Adana): Nüfus 132.572
Ünye (Ordu): Nüfus 135.914
Ergani (Diyarbakır): Nüfus 141.098
Konya Ereğli (Konya): Nüfus 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfus 157.136
Nazilli (Aydın): Nüfus 162.156
Cizre (Şırnak): Nüfus 166.290
Bandırma (Balıkesir): Nüfus 169.476
Erciş (Van): Nüfus 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): Nüfus 173.000
Edremit (Balıkesir): Nüfus 176.251
Fethiye (Muğla): Nüfus 187.332
İskenderun (Hatay): Nüfus 228.149
Manavgat (Antalya): Nüfus 266.480
Siverek (Şanlıurfa): Nüfus 277.399
İnegöl (Bursa): Nüfus 306.004
Çorlu (Tekirdağ): Nüfus 306.939
Tarsus (Mersin): Nüfus 358.510
Alanya (Antalya): Nüfus 371.547
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