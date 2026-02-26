  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İP’li vekil Hakan Şeref Olgun'dan kopyala yapıştır başarı MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre Görüntüler ve hastane raporu Siyonist hakime yetmedi: Muhabiri hastanelik eden İsrail polisine beraat Uzmanlar ‘süper besin’i tüketmeyi öneriyor! Bir zamanlar burun kıvrılan o sebzenin faydaları şaşırtıyor Yunan basını korku içinde duyurdu: Türkiye 5 yıla o silahı üretecek Uzmanlar uyarıyor: 'Sütüm fazla ama bebeğim huzursuz' diyorsanız nedeni o rahatsızlık olabilir Tarihi hat 8 milyondan fazla yolcu taşıdı Ve bunu yaparsanız 'tehlikeli olur' açıklaması geldi! Egzersiz için iftardan 1-2 saat sonrasını bekleyin
Eğitim
10
Yeniakit Publisher
MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre
AA Giriş Tarihi:

MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başkentte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenlenecek. Bakan Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında 8-9 Haziran'da Ankara'da yapılacak kongre, "Dil, Düşünce ve Değer" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

#1
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle dilin anlam oluşturma aracı olarak görevini incelemek, düşünce eğitiminin dinamiklerini değerlendirmek, değer edinimini farklı boyutlarıyla çözümlemek ve eğitimde dönüşümü takip etmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

#2
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye, alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve öğretmenler katılacak.

#3
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Kongreye gönderilen bildiriler, bilim ve değerlendirme kurulları tarafından iki aşamalı inceleme sürecine tabi tutulacak, değerlendirme neticesinde başarılı görülen bildiriler kongrede sunumu yapılmak üzere davet edilecek.

#4
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü düşünce dünyasını ve dilin düşüncenin şekillenmesindeki rolünü farklı sunum formatlarıyla ortaya koymayı amaçlayan kongrenin ana teması, "Dil, Düşünce ve Değer" olarak belirlendi.

#5
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Kongrede ele alınacak başlıklar, şu şekilde: "Duygulardan Anlamlara: Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bütüncül Gelişim Sürecindeki Rolü, Öğretim Programlarını Zenginleştiren ve Çeşitlendiren Okuryazarlık Becerilerinden Sistem Düşüncesine, Erdem-Değer-Eylem (EDE) Çerçevesi: Ahlaki Pusula Olarak Milli ve Manevi Değerlerimiz, Disiplinler Arası, Disiplinler Ötesi ve Disiplinler Üstü Bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Harezmi Eğitim Modeli, Sanat ve Düşünme: Estetik Deneyim ve Düşünce Süreçlerinin Geliştirilmesi, Dil ve Düşünmenin Köklerinde Öğretmen Rolü, Bilim Dili Olarak Türkçe: Türkçe Alan Becerileri, Düşünceden Üretime: Mesleki ve Teknik Eğitimde Beceri, Tasarım ve Uygulama Odaklı Yaklaşımlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Öğrenme Kanıtları: Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları."

#6
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları, dil, düşünme ve değer temelli dönüşümün farklı boyutlarını inceleyecek. Kongrede ayrıca, canlı sınıf ve öğrenme tiyatrosu uygulamaları da katılımcılara sunulacak.

#7
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Canlı sınıflar, düşünme eğitiminde öğretim etkinliklerinin ve sınıfın kendine özgü öğrenme ortamının canlandırılacağı bir format oluşturacak, öğrenme tiyatrolarıyla da öğrenme ve öğretmenin bağlamı çözümlenecek.

#8
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi'ne başvurular, 30 Mart-19 Nisan'da yapılacak.

#9
Foto - MEB’den ‘Dil, Düşünce ve Değer’ temalı kongre

Kongreye, MEB'e bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan akademisyenler başvuru yapabilecek. Kongreye ilişkin detaylı bilgiye, "egitimkongre.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!
Gündem

PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!

Türk futbolunda disiplin rüzgarları sert esiyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in devlerini adeta kurula yağdırdı. Galatasaray, Fenerbahç..
İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber
Ekonomi

İngiltere'den Akın İpek'e kötü haber

İngiltere'de sığıntı yaşayan firari FETÖ'cü Akın İpek'in Türk Altın İşletmeleri'ne 235 bin sterlin ödeme yapmasına karar verildi. ..
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutukl..
Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!
Dünya

Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli..
Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Samsun'da gemiciyi bıçaklayarak öldüren 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Va..
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!
Gündem

Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!

Türkiye’den yayılan ve kalpleri titreten manevi dalga, sınırları aşarak tüm dünyayı hidayet nuruyla aydınlatıyor. Kabe'de yükselen "Hacılar ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23