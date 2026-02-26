Belçikalı isim neye uğradığını şaşırdı:Türkiye büyük iş başarıp devreye aldı, onları tebrik etmek bana düşüyor

Haberler Dünya Ankara'nın zaferini böyle övdü: Türkiye'yi tebrik etmek bana düşüyor 26 Şubat 2026 Perşembe 11:48 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2026 Perşembe 11:48 Ankara'nın zaferini böyle övdü: Türkiye'yi tebrik etmek bana düşüyor Rüzgar enerjisi Türkiye Başarı fotoğrafları resimleri Haberi Paylaş: ABONE OL AA yazdır AA WindEurope'un Üst Yöneticisi (CEO) Tinne Van der Straeten, rüzgar enerjisindeki başarısından dolayı Türkiye'ye övgüler dizdi. Straeten, "Türkiye, 2 gigavatın üzerinde yeni kapasiteyi devreye alarak bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu etkileyici sonuç için Türkiye'yi tebrik etmek bana düşüyor." dedi. Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un Üst Yöneticisi (CEO) Tinne Van der Straeten, Türkiye'yi geçen yılki rüzgar enerjisi başarısından dolayı tebrik etti. Belçika'nın Eski Enerji Bakanı olan ve WindEurope'daki görevine 2 Şubat'ta başlayan Van der Straeten, AA muhabirine Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki başarısı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği ve Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörünün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. WindEurope tarafından hazırlanan rapor kapsamında Türkiye'nin geçen yıl 2 bin 142 megavatın üzerinde ilave kurulum kapasitesi ile Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirten Van der Straeten, Avrupa'da bu dönemde 19 bin 100 megavat rüzgar kapasitesinin devreye alındığını, bunun yüzde 90'ının karasal rüzgar enerjisi santrallerinden geldiğini söyledi. Türkiye'nin yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını anımsatan Van der Straeten, şöyle konuştu: "Türkiye, 2 gigavatın üzerinde yeni kapasiteyi devreye alarak bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu etkileyici sonuç için Türkiye'yi tebrik etmek bana düşüyor. Bu seviye, yalnızca güçlü bir büyüme göstergesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek yıllık kurulum kapasitesine işaret ediyor. Bu tablo ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki ivmesini ortaya koyuyor."