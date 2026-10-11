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Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

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Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

Enerji devi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol ve doğalgaz için Likya Bölgesi'ne giriyor. Karar alındı, çalışmalar başlatılıyor.

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#1
Foto - Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, kendi karasuları ile açık denizde münhasır ekonomik bölgelerinde ve ülke dışında petrol ve doğal gaz aramalarını arttıran Türkiye, kendi topraklarındaki arama çalışmalarını da yaygınlaştırıyor. 

#2
Foto - Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında, daha önce yaygın ve uzun süreli aramalara pek rastlanmayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde geniş bir alanda sondajlara başlamayı hedefliyor.

#3
Foto - Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

TPAO’nun bu çalışmaları, Antalya’nın batı ilçelerinden Korkuteli, Elmalı, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçe sınırlarını içinde yürütülecek. 

#4
Foto - Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

Antik kentlerle dolu tarihi Likya bölgesindeki bu çalışmaların kesintisiz ve aksaksız yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak taşınmazların TPAO tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

#5
Foto - Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor

Bu kapsamda, lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri yapımı için ihtiyaç duyulacak taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması suretiyle kamulaştırılacak. 

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Yorumlar

Dananın kuyruğu

O taşınmazlar bir zaman sonra hangi akp lilere gidecek bellimi ,.
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