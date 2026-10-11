Ve flaş karar alındı: Türkiye petrol için Likya'ya giriyor
Enerji devi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol ve doğalgaz için Likya Bölgesi'ne giriyor. Karar alındı, çalışmalar başlatılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Enerji devi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol ve doğalgaz için Likya Bölgesi'ne giriyor. Karar alındı, çalışmalar başlatılıyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, kendi karasuları ile açık denizde münhasır ekonomik bölgelerinde ve ülke dışında petrol ve doğal gaz aramalarını arttıran Türkiye, kendi topraklarındaki arama çalışmalarını da yaygınlaştırıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında, daha önce yaygın ve uzun süreli aramalara pek rastlanmayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde geniş bir alanda sondajlara başlamayı hedefliyor.
TPAO’nun bu çalışmaları, Antalya’nın batı ilçelerinden Korkuteli, Elmalı, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçe sınırlarını içinde yürütülecek.
Antik kentlerle dolu tarihi Likya bölgesindeki bu çalışmaların kesintisiz ve aksaksız yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak taşınmazların TPAO tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri yapımı için ihtiyaç duyulacak taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması suretiyle kamulaştırılacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23