  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar Elektrikli diş fırçası kullananlar dikkat! Bu alışkanlık vertigoyu tetikler mi? Görkemli pivot santrfor: Mario Gomez ayağa kalk, büyüğün geldi! Acun Ilıcalı'nın prensi yine attı: Hull City, Everton karşısında puanı kurtardı 89 yıllık gizem çözülüyor mu? Uydu görüntüsünde ortaya çıktı: Ekip yola çıktı Tahran'dan skandalı ifşa eden bomba iddia: CENTCOM Komutanı Hürmüz'de korsan petrol çetesi yönetiyor! İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi Zelenski’den savaşı bitirecek karar! Trump’a resmen iletti: Putin’i bilgilendirin
Spor
7
Yeniakit Publisher
13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmeyip yola devam etmesi sonrası gözler yayın ihalesine çevrildi...

#1
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Şu an Türk futbolunda kimse TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu çok sevdiği ya da yönetiminden memnun olduğu için değil, ihale masasındaki devasa pastayı riske atmamak için yüksek sesle 'istifa' diyemiyor. 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç adeta bir 'finansal ateşkes' dönemini işaret ediyor.

#2
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Türk futbolu yanıyor... MHK Başkanı tutuklu hapiste. Prens hakem tutuklu hapiste. Milli Takım'ın bir teknik direktörü yok. 3 yönetici daha istifa ederse yönetim düşecek. Buna rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sıkı sıkıya koltuğuna yapışmış durumda. Bazı çatlak sesler çıksa da Fenerbahçe başta olmak üzere genel olarak "Hacıosmanoğlu istifa" diyen de yok.

#3
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Hacıosmanoğlu'nun üzerindeki idari baskılara ve krizlere rağmen koltuğunu korumasındaki en büyük "dokunulmazlık kalkanı" naklen yayın ihale takvimi.

#4
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Kulüplerin şu an en son isteyeceği şey, ihale masasının tam ortasında TFF'de yönetim krizinin çıkması. Yönetim düşer veya Hacıosmanoğlu istifa ederse, ihale süreci hukuken ve idari olarak kilitlenme riski altında. Bu da kulüplerin kasasına girecek hayati sıcak paranın aylarca gecikmesi anlamına gelir.

#5
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Masaya gelen teklifler ve kulislerde konuşulan yüksek rakamlar, muhalif kulüp başkanlarının bile sesini çıkarmasını engelliyor.

#6
Foto - 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Fotospor'a göre; İhale sürecinde yayıncılar ve dev konsorsiyumlarla pazarlık yürütülürken TFF başkanını değiştirmek, alıcı tarafın elini güçlendirir ve teklifleri aşağı çekmesine sebep olabilir. Kulüpler Birliği de bu riski göze alamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu sordu Halk TV’nin patronu sustu! Laf salatasını bırak cevap ver Cafer!
Gündem

Kılıçdaroğlu sordu Halk TV’nin patronu sustu! Laf salatasını bırak cevap ver Cafer!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı yayında, “Halk TV'nin sahibi neden Türkiye'ye gelmiyor, Sahibi yabancı bir ülkede olup d..
Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Ferhat Murat’ın Habertürk canlı yayınında eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay ile girdiği tartışmadaki sözleri gündem oldu. CHP’li..
Acılı babadan ‘intihar’ sözlerine isyan: Benim oğlum dini bütün bir insandı
Gündem

Acılı babadan ‘intihar’ sözlerine isyan: Benim oğlum dini bütün bir insandı

Afyonkarahisar'da beylik tabancası ile vurulmuş halde bulunan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolc..
Abbas duyurdu! Filistin’de seçim tarihi açıklandı
Dünya

Abbas duyurdu! Filistin’de seçim tarihi açıklandı

Terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Filistin'de devlet başkanlığı ve genel seçimler 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak ..
Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı
Gündem

Pınar Altuğ'un kızı Londra'daki okulunda uygulanan yasakları açıkladı! Burada olsa ortalığı yıkarlardı

Pınar Altuğ’un Londra’da oyunculuk eğitimi alan kızı Su Atacan, okulunda kıyafet ve kişisel eşya kullanımına ilişkin yasakları açıkladı. Ata..
Güney Afrika'da sıcak saatler! Ordu sokağa indi, halk ayaklandı
Gündem

Güney Afrika'da sıcak saatler! Ordu sokağa indi, halk ayaklandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmen karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ordu harekete geçti. Johannesburg ve Durban'a ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23