13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmeyip yola devam etmesi sonrası gözler yayın ihalesine çevrildi...
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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa etmeyip yola devam etmesi sonrası gözler yayın ihalesine çevrildi...
Şu an Türk futbolunda kimse TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu çok sevdiği ya da yönetiminden memnun olduğu için değil, ihale masasındaki devasa pastayı riske atmamak için yüksek sesle 'istifa' diyemiyor. 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç adeta bir 'finansal ateşkes' dönemini işaret ediyor.
Türk futbolu yanıyor... MHK Başkanı tutuklu hapiste. Prens hakem tutuklu hapiste. Milli Takım'ın bir teknik direktörü yok. 3 yönetici daha istifa ederse yönetim düşecek. Buna rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sıkı sıkıya koltuğuna yapışmış durumda. Bazı çatlak sesler çıksa da Fenerbahçe başta olmak üzere genel olarak "Hacıosmanoğlu istifa" diyen de yok.
Hacıosmanoğlu'nun üzerindeki idari baskılara ve krizlere rağmen koltuğunu korumasındaki en büyük "dokunulmazlık kalkanı" naklen yayın ihale takvimi.
Kulüplerin şu an en son isteyeceği şey, ihale masasının tam ortasında TFF'de yönetim krizinin çıkması. Yönetim düşer veya Hacıosmanoğlu istifa ederse, ihale süreci hukuken ve idari olarak kilitlenme riski altında. Bu da kulüplerin kasasına girecek hayati sıcak paranın aylarca gecikmesi anlamına gelir.
Masaya gelen teklifler ve kulislerde konuşulan yüksek rakamlar, muhalif kulüp başkanlarının bile sesini çıkarmasını engelliyor.
Fotospor'a göre; İhale sürecinde yayıncılar ve dev konsorsiyumlarla pazarlık yürütülürken TFF başkanını değiştirmek, alıcı tarafın elini güçlendirir ve teklifleri aşağı çekmesine sebep olabilir. Kulüpler Birliği de bu riski göze alamıyor.
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