13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç... Bu yüzden 'Hacıosmanoğlu istifa' diyemiyorlar

Şu an Türk futbolunda kimse TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu çok sevdiği ya da yönetiminden memnun olduğu için değil, ihale masasındaki devasa pastayı riske atmamak için yüksek sesle 'istifa' diyemiyor. 13 Ocak’a kadar yaşanacak süreç adeta bir 'finansal ateşkes' dönemini işaret ediyor.