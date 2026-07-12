'Gülen'in ölmesi tehdidi bitirmedi!' Bakan Gürlek FETÖ'nün yeni nesil casusluk yöntemlerini ilk kez açıkladı

Örgütün dünya genelinde 160'tan fazla ülkede kurduğu okul, vakıf ve dernek ağının küresel bir mali derinlik sağladığını, ancak bundan daha vahimi, devletin en mahrem noktalarından elde ettikleri hassas verileri, personel bilgilerini ve milli güvenlik stratejilerini yabancı istihbarat servislerinin kullanımına açtıklarını belirten Gürlek; "Kendi ülkesinin sırlarını küresel güç odaklarına sunan bir organizasyon tam manasıyla bir 'Siyasal ve Askeri Casusluk' şebekesidir. Örgütün nihai amacının, demokratik ve anayasal nizamı tamamen yıkarak, kendi gizli ideolojilerine ve örgüt liderinin dogmalarına dayalı totaliter bir rejim kurmak olduğu en yüksek hukuki makamlarca ortaya konmuştur. Bu yapı yıllar boyunca toplumun her kesiminden, özellikle de gencecik insanlardan çok büyük bir insan kaynağı devşirmiştir. Burada çok büyük bir psikolojik yönlendirme ve inanç istismarı mekanizması vardır. En sık kullandıkları argümanlar; hizmet, maneviyat, kaliteli eğitim vaadi ve burs destekleri olmuştur. Özellikle Anadolu'nun temiz, saf ve dar gelirli ailelerinin zeki çocuklarını hedef almışlar; onları 'Altın Nesil' aldatmacasıyla manevi bir seçilmişlik duygusuna inandırmışlardır. Süreç içinde rüya ve gerçek dışı anlatılarla gençlerin sorgulama yeteneğini felç ederek adeta iradesiz birer robota dönüştürmüşlerdir. İşin dünyevi boyutunda ise 'soru hırsızlığı' yoluyla emek hırsızlığı yapmışlar, üyelerine haksız kamu kariyerleri vaat ederek onları hem ekonomik hem de psikolojik olarak kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir" dedi.