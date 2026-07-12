Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Ancak 26 Ağustos 2024 tarihinde, 11:51'de attığı bir başka tweette Levent farklı bir ifade kullanmıştı. O paylaşımda "hızlı yazayım derken biraz genelleme yaptım galiba" diyerek önceki bir açıklamasını netleştirmeye çalışan sanatçı, şöyle yazmıştı: "Ben hayatım boyunca madde kullanmadım. Ama madde kullanılan ortamlarda bulundum. İki arkadaşımı yitirdim. Benim sigara alışkanlığım vardı. Günde 3 paket. O zamanlar Maltepe ve Samsun sigarası vardı. Off çok serttiler. Kokusu 100 metre öteden gelirdi."