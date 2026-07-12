Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’in "Hayatım boyunca sigara dahi içmedim" açıklaması, 2024 yılında attığı ve günde 3 paket sigara içtiğini itiraf ettiği tweeti ile yalanlandı. Sosyal medya kullanıcılarının iki paylaşımı yan yana getirmesiyle büyüyen tartışma, sanatçının şeffaflığı konusundaki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Levent’in daha önce adli siciline yansıyan karşılıksız çek ve kumar borçları gibi konular da bu tartışmalarla birlikte yeniden gündem oldu.