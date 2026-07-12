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Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

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Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent’in "Hayatım boyunca sigara dahi içmedim" açıklaması, 2024 yılında attığı ve günde 3 paket sigara içtiğini itiraf ettiği tweeti ile yalanlandı. Sosyal medya kullanıcılarının iki paylaşımı yan yana getirmesiyle büyüyen tartışma, sanatçının şeffaflığı konusundaki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Levent’in daha önce adli siciline yansıyan karşılıksız çek ve kumar borçları gibi konular da bu tartışmalarla birlikte yeniden gündem oldu.

#1
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 gündür hakkında çıkan iddialara sessiz kaldığını, ancak bir noktada dayanamayıp yanıt vermek istediğini belirtti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım."

#2
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Ancak 26 Ağustos 2024 tarihinde, 11:51'de attığı bir başka tweette Levent farklı bir ifade kullanmıştı. O paylaşımda "hızlı yazayım derken biraz genelleme yaptım galiba" diyerek önceki bir açıklamasını netleştirmeye çalışan sanatçı, şöyle yazmıştı: "Ben hayatım boyunca madde kullanmadım. Ama madde kullanılan ortamlarda bulundum. İki arkadaşımı yitirdim. Benim sigara alışkanlığım vardı. Günde 3 paket. O zamanlar Maltepe ve Samsun sigarası vardı. Off çok serttiler. Kokusu 100 metre öteden gelirdi."

#3
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Bu iki paylaşım karşılaştırıldığında, Levent'in sigara konusunda 2024'te günde 3 paket sigara içtiğini açıkça itiraf ederken, güncel paylaşımında "hayatım boyunca sigara dahi içmedim" ifadesini kullandığı görülüyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından doğrudan bir çelişki olarak yorumlandı. Levent'in açıklaması, kendisine yönelik süregelen başka eleştirilerin de gündemde olduğu bir döneme denk geldi. AHBAP Derneği'nin 6 Şubat depremleri sonrası harcamaları uzun süredir şeffaflık tartışmalarının odağında yer alıyor; dernek son olarak deprem dönemine ait harcamalarla ilgili yeni bir açıklama paylaşmıştı.

#4
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Levent'in geçtiğimiz dönemde satın aldığı ve HLKCoin adıyla faaliyet gösteren kripto para şirketiyle ilgili çok sayıda yatırımcı zarar iddiasında bulundu. Mağdurlar, Levent'in "elinde üç kuruş olan garibanların zararını karşılayacağım" sözüne güvenerek şirkette kaldıklarını, ancak aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürdü. Levent bu iddialara verdiği yanıtta kripto para reklamı yapmadığını, ancak paylaşımlarının yatırım çağrısı gibi algılanmış olabileceğini belirterek sorumluluk aldığını açıkladı. Sanatçı daha sonra 1052 kripto mağdurunun ücretini ödediğini duyurdu ve söz konusu blockchain ağını HLKCHAIN adıyla satın aldığını açıkladı.

#5
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Levent'in adli sicili de yeniden gündeme geldi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2026'da verdiği kararla, sanatçının 2025 yılında düzenlediği iki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, 30 Haziran 2025 tarihli çek için 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihli çek için ise 19 milyon 987 bin TL ceza uyguladı. Kararda ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

#6
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Bu, Levent'in adli sicilindeki ilk çek suçu değil. Sanatçının 1997 yılına uzanan geçmişinde, 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklanıp toplam 9 ay 10 gün cezaevinde kaldığı, 2010 yılında ise icra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle yeniden tutuklandığı biliniyor. 2017 yılında paylaştığı bir tweette dava sayısının 22'ye ulaştığını belirten Levent hakkındaki davaların büyük bölümü karşılıksız çek ve ödenmemiş senetlerden kaynaklanıyordu. Ceza kararının ardından açıklama yapan Levent, "10 yılda bir kriz yaşadığım doğrudur ama bu kez altından çok rahat kalkacağım krizler doğurdum" ifadelerini kullanarak kişisel ticari işlerinin AHBAP Derneği'nden ayrı tutulması gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Hakkında skandal iddialar vardı! Haluk Levent’in büyük yalanı ortaya çıktı

Levent'in geçmişinde kumar borçları nedeniyle tefecilere ve alacaklılara borçlandığı iddiaları da basına yansımıştı. Şarkıcı Arel'in 2014 yılında Levent'in kendisine olan 350 bin TL'lik borcu üzerine yaptığı açıklamada "kumar borçları yüzünden onlarca kişi gibi beni de mağdur etti" ifadelerini kullandığı biliniyor. Levent'in daha sonraki yıllarda kumar alışkanlığını bıraktığını açıkladığı ve AHBAP Derneği'ni kurarak sosyal yardım faaliyetlerine yöneldiği belirtiliyor.

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