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Dünya
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Yeniakit Publisher
ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

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ABD Kongresi’nden Trump’a “Türkiye” freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları esnetme sinyalleri ABD Kongresi'nde sert tepkilere neden oldu. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ve Senatör Chris Van Hollen başta olmak üzere kritik isimler, Türkiye S-400 sistemlerinden tamamen vazgeçmediği sürece F-35 satışının yasalar gereği imkansız olduğunu vurguladı. Kongre üyeleri, bu satışın hem ulusal güvenlik hem de ABD yasaları açısından "kabul edilemez" olduğunu belirterek Ankara-Washington hattındaki görüşmelere adeta set çekti.

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Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Yunan basınından Kathimerini'ye konuşan ABD Kongresi'nin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanadından çok kritik üç isim, F-35 ve CAATSA yaptırımları konusunda Ankara ve Washington arasındaki pazarlıklara set çekti. NATO Zirvesi'nde Başkan Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları esnetebileceği sinyalini vermesinin ardından Kongre adeta alarma geçti.

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Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Idaho Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, Kongre'nin bu konudaki sarsılmaz duruşunu net bir dille özetledi. Trump’ın NATO Zirvesi'nde CAATSA yaptırımlarını gözden geçirebileceğine dair açıklamalarının ardından konuşan Risch, Washington-Ankara hattındaki savunma iş birliğinin önündeki tek bariyerin Rus füzeleri olduğunu belirtti.

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Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Risch, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerine sahip olması, askeri ve savunma iş birliğimizi derinleştirmemizin önündeki en büyük ve en uzun vadeli engeldir. Başkan Trump’ın liderliği sayesinde Türkiye'nin nihayet bu S-400 sistemlerine sahip olmaktan vazgeçeceğini ve bu krizi tamamen arkamızda bırakabileceğimizi umuyorum."

#4
Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

2019 yılında Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulanmasında ve F-35 programından çıkarılmasında başrolü oynayan Maryland Demokrat Senatörü Chris Van Hollen ise çok daha sert bir ton tercih etti. Türkiye’ye herhangi bir F-35 transferine kategorik olarak karşı çıktığını yineleyen Van Hollen, Trump yönetiminin yasaları çiğneyemeyeceğini savundu.

#5
Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Van Hollen, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Ankara, F-35 uçaklarımızın güvenliğini doğrudan tehdit eden Rus S-400 sistemlerini elinde tutmaya devam ediyor. Üstelik Erdoğan, demokrasiye saldırmaya devam eden istikrarsız bir NATO müttefiki olduğunu kanıtladı.

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Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Başkan Trump'ın bu uçakların teslimatını düşünmesi bile tek kelimeyle şoke edici. Bu durum hem ABD ulusal güvenliğini sabote eder hem de Amerikan yasalarını çiğner. Yasa çok açık: Türkiye S-400'lere sahip olduğu sürece F-35 programından menedilmiştir. Kongre bu konuda iki partinin de ortak uzlaşısıyla karar almıştır. Trump hükümetinin bu yasayı bypas etmeye yönelik her türlü girişimi kesinlikle kabul edilemez."

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Foto - ABD Kongresi’nden Trump’a "Türkiye" freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Başlatılan bu engelleme girişimlerine ilişkin konuşan Cumhuriyetçi Vekil Mike Lawler, duruşunun hem Amerikan ulusal güvenliğine hem de mevcut yasalara dayandığını vurguladı. Lawler, Türkiye pozisyonunu değiştirmediği sürece askeri ambargonun sürmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Amerika'nın en gelişmiş savaş uçaklarından birini Türkiye'ye satmak ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu durum kritik askeri teknolojilerimizi riske atacağı gibi, Ortadoğu ve Avrupa'daki gerçek müttefiklerimize de çok yanlış bir mesaj gönderecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus S-400 sistemlerini elinde tutup kullanmaya devam ettiği sürece, Amerikan yasalarının öngördüğü gibi F-35 satış kısıtlamaları tam kararlılıkla yürürlükte kalmalıdır."

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