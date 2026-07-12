ABD Kongresi’nden Trump’a “Türkiye” freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi

Başlatılan bu engelleme girişimlerine ilişkin konuşan Cumhuriyetçi Vekil Mike Lawler, duruşunun hem Amerikan ulusal güvenliğine hem de mevcut yasalara dayandığını vurguladı. Lawler, Türkiye pozisyonunu değiştirmediği sürece askeri ambargonun sürmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Amerika'nın en gelişmiş savaş uçaklarından birini Türkiye'ye satmak ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu durum kritik askeri teknolojilerimizi riske atacağı gibi, Ortadoğu ve Avrupa'daki gerçek müttefiklerimize de çok yanlış bir mesaj gönderecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus S-400 sistemlerini elinde tutup kullanmaya devam ettiği sürece, Amerikan yasalarının öngördüğü gibi F-35 satış kısıtlamaları tam kararlılıkla yürürlükte kalmalıdır."