ABD Kongresi’nden Trump’a “Türkiye” freni: Son F-35 gelişmesi resmen çılgına çevirdi
Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımları esnetme sinyalleri ABD Kongresi'nde sert tepkilere neden oldu. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ve Senatör Chris Van Hollen başta olmak üzere kritik isimler, Türkiye S-400 sistemlerinden tamamen vazgeçmediği sürece F-35 satışının yasalar gereği imkansız olduğunu vurguladı. Kongre üyeleri, bu satışın hem ulusal güvenlik hem de ABD yasaları açısından "kabul edilemez" olduğunu belirterek Ankara-Washington hattındaki görüşmelere adeta set çekti.