TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

"Bizim ortaklığımız iklim dostu politika, inovasyon, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir ticaret olmak üzere CIGET entegrasyon oluşumu 4 temel sütun üzerine inşa edilmişti. Bizim Antalya'da yapılan COP31 Zirvesi'nde yaklaşımımız diyalog, uzlaşı ve eylem. Niçin eylem? Uygulama için eylem olarak belirlemiştik. Artık çevre ve iklim hedeflerinin somut politikalara, yatırımlara, ortak projelere dönüştürüldüğü uygulama odaklı bir gündem oluşturmayı amaçlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz ticaretin, yatırımın ve finansmanın da yeşil dönüşümü destekleyen temel araçlar olarak daha etkin kullanılmasını sağlamak." Yakın zamana kadar çevre konusundaki hedeflere odaklandıklarını ve bunu başarmak için üretimle ticareti destekleyen finansmanın çevreye ilişkin hedeflerle uyumlu şekilde dönüşümünün sağlanması gerektiğini anlatan Bolat, Türkiye'nin bu konuda uluslararası düzeyde ve yasama alanında attığı adımlarla emisyon azaltımı, uyum, karbon fiyatlandırması, Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulmasını içeren yasal bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.