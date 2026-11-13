TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Bolat, Türkiye'nin, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin pilot uygulama dönemine yönelik altyapıyı geliştirdiğini, Türkiye Yeşil Taksonomisi'yle yeşil yatırımların görünürlüğünü artırdığını ve finansmana ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Küresel ticaret giderek artan ölçüde yeşil dönüşümün dönüştürdüğü ve şekillendirdiği yeni kurallara tabi hale gelmektedir. Sınırda karbon düzenlemesi tedbirleri, karbon vergileri, eko tasarım gereklilikleri, sürdürülebilirlik standartları, her birimizin ülkelerinde üreticiler ve ihracatçılar için önemli bir uyum sürecini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle TDT'nin karbon emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, ürün karbon ayak izinin hesaplanması, yeşil sertifikasyon, dijital izlenebilirlik alanlarında işbirliğimizi daha fazla güçlendirmemiz büyük önem taşımaktadır."