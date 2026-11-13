  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar: Yahudilerin en çok gitmek istediği ülke belli oldu! Bağlantı, ilişki ve irtibat yok… Sedat Peker o isimle bağlarını kopardı! Kaplanla TikTok videosu çekmek istedi! Canından oldu Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bal... Türk balı 3 bin TL, yeni Zelanda balı ise bin euro! Bakın değişen neymiş Ankara'da oturanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapanacak! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı Lodos çıktı, ortalık savaş alanına döndü! Yaşlı kadın hastanelik oldu Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek
Gündem
9
Yeniakit Publisher
TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

COP31 kapsamında düzenlenen TDT Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dünyasının yenilenebilir enerji ve kritik maddeler potansiyelinin sınır ötesi yatırımlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türkiye olarak yeşil dönüşümde edindiğimiz tecrübeleri kardeş Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazırız" dedi.

#1
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı (CIGET) Birinci Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu. TDT'nin başarıyla ilerlediğini ve fonksiyonlarının her geçen dönem arttığını dile getiren Bolat, 2040 Türk Dünyası Vizyonu'nun yeşil enerji, çevre, yenilenebilir enerji teknolojileri, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlar açısından önemli hedefler içerdiğini ifade etti. Bakan Bolat, CIGET'in Azerbaycan'ın ev sahipliğinde COP29'da kurulduğunu ve TDT'nin iki yıl sonra, Antalya COP31 Zirvesi vesilesiyle, CIGET hedefi doğrultusunda bir araya geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

#2
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

"Bizim ortaklığımız iklim dostu politika, inovasyon, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir ticaret olmak üzere CIGET entegrasyon oluşumu 4 temel sütun üzerine inşa edilmişti. Bizim Antalya'da yapılan COP31 Zirvesi'nde yaklaşımımız diyalog, uzlaşı ve eylem. Niçin eylem? Uygulama için eylem olarak belirlemiştik. Artık çevre ve iklim hedeflerinin somut politikalara, yatırımlara, ortak projelere dönüştürüldüğü uygulama odaklı bir gündem oluşturmayı amaçlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz ticaretin, yatırımın ve finansmanın da yeşil dönüşümü destekleyen temel araçlar olarak daha etkin kullanılmasını sağlamak." Yakın zamana kadar çevre konusundaki hedeflere odaklandıklarını ve bunu başarmak için üretimle ticareti destekleyen finansmanın çevreye ilişkin hedeflerle uyumlu şekilde dönüşümünün sağlanması gerektiğini anlatan Bolat, Türkiye'nin bu konuda uluslararası düzeyde ve yasama alanında attığı adımlarla emisyon azaltımı, uyum, karbon fiyatlandırması, Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulmasını içeren yasal bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.

#3
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Bolat, Türkiye'nin, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin pilot uygulama dönemine yönelik altyapıyı geliştirdiğini, Türkiye Yeşil Taksonomisi'yle yeşil yatırımların görünürlüğünü artırdığını ve finansmana ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Küresel ticaret giderek artan ölçüde yeşil dönüşümün dönüştürdüğü ve şekillendirdiği yeni kurallara tabi hale gelmektedir. Sınırda karbon düzenlemesi tedbirleri, karbon vergileri, eko tasarım gereklilikleri, sürdürülebilirlik standartları, her birimizin ülkelerinde üreticiler ve ihracatçılar için önemli bir uyum sürecini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle TDT'nin karbon emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması, ürün karbon ayak izinin hesaplanması, yeşil sertifikasyon, dijital izlenebilirlik alanlarında işbirliğimizi daha fazla güçlendirmemiz büyük önem taşımaktadır."

#4
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Kırgızistan'da iki yıl önce yapılan Liderler Zirvesi'nde, 5 Kasım 2024 tarihinde Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) imzalandığını dile getiren Bolat, "Bu çerçevede DEPA uyarınca kağıtsız ticaret, elektronik fatura kullanımı gibi yeni gelişmelerin altyapısı da yeşil ticarette dijital izlenebilirlik için güçlü bir zemin sağlayacaktır" diye konuştu. Yeşil dönüşümün Türk dünyası için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bolat, "Yatırımlar ve yeşil finansman alanındaki işbirliğimiz bu potansiyeli hayata geçirmenin anahtarlarıdır." dedi.

#5
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Bakan Bolat, TDT'nin her bir üye ülkesinin yeşil dönüşüm sürecinde uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişim konusunda zorluk yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde yeşil finans alanında işbirliğimizi Dünya Bankası, IFC Uluslararası Finans Şirketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, uluslararası iklim fonları, özel yatırımcıların ve bankaların kaynaklarına erişimimizi güçlendirecek şekilde genişletmeliyiz. Ayrıca kurulmuş olup çalışmaya başlayan Türk Yatırım Fonu çok önemli, anahtar bir araç olacaktır. Türk devletlerinin ilk ortak finans kuruluşu olan Türk Yatırım Fonu, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil ekonomi gibi alanlarda ortak projeleri destekleyecektir."

#6
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Türk dünyasının yenilenebilir enerji ve kritik maddeler potansiyelinin sınır ötesi yatırımlar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Bolat, "Türkiye olarak yeşil dönüşümde edindiğimiz tecrübeleri kardeş Türk dünyası ülkeleriyle paylaşmaya hazırız. Enerji, kritik maddeler, iklim uyumu, bağlantısallık alanlarında ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." diye konuştu. Bolat, bugün imzalanan Antalya Bakanlar Bildirisi ile TDT ortaklığını yeşil ekonomi ve iklim alanında da uygulama aşamasına taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Çabalarımız aynı zamanda COP31'in diyalog, uzlaşı ve eylem ruhunu Türk dünyası genelinde sonuç verici birliğe dönüştürecektir." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

TDT Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov da konuşmasında üye ülkeler arasında yeşil ekonomi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Azimov, teşkilatın iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak çevre politikalarının geliştirilmesi amacıyla "Türk Yeşil Vizyonu: Sürdürülebilir Gelecek için Birlik" başlıklı belgeyi kabul ettiğini söyledi. Türk dünyasının önemli ekonomik potansiyeline dikkati çeken Azimov, 2025 sonu itibarıyla TDT üyesi ülkelerin ticaret hacminin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını, toplam nüfusunun ise 170 milyonu aştığını ifade etti.

#8
Foto - TDT üyeleri COP31’de buluştu! Yeşil dönüşüm tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşacağız

Azimov, teşkilatın dış politika, ticaret, enerji, yeşil ekonomi ve dijitalleşme dahil yaklaşık 65 kurumsal mekanizmayla faaliyet gösterdiğini dile getirdi. 600 milyon dolar sermayeye sahip Türk Yatırım Fonu'nun faaliyete geçtiğini anlatan Azimov, fonun küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklediğini, önemli altyapı projelerini finanse ettiğini ve üye ülkeler arasındaki ticaret ile yatırımları kolaylaştırdığını bildirdi. Öte yandan, Bakan Bolat, yakın zamanda görevine başlayan Mirvokhid Azimov'a başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü
Siyaset

Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüş..
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, saray..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Gündem

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Eser ve hizmet üretmek yerine her fırsatta heykel ve büst edebiyatına sığınan "havlucuların partisi" YENİ Parti, Gaziantep’in İslahiye ilçes..
Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı
Gündem

Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Ekrem İmamoğlu nasıl piyasaya sunulduysa onun arkasındaki güçler kimse, fon yolsuzluğuna ..
Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
Gündem

Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri bir helikopter düştü. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23