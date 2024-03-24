2024-03-24 07:19:22 Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren vatandaş için harcanması gereken parayı CHP'li isimlere ve kendi siyasi emelleri uğruna PR işlerine harcadı. Özellikle; CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete 5 yılda 5 milyar TL'den fazla verilmesi dikkat çekti. İBB'nin 2018 sonunda 26.7 milyar TL olan toplum borcu ise 2023 yılında 150.8 milyar TL'ye yükseldi.