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Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

2024-03-24 07:19:22
Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren vatandaş için harcanması gereken parayı CHP'li isimlere ve kendi siyasi emelleri uğruna PR işlerine harcadı. Özellikle; CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete 5 yılda 5 milyar TL'den fazla verilmesi dikkat çekti. İBB'nin 2018 sonunda 26.7 milyar TL olan toplum borcu ise 2023 yılında 150.8 milyar TL'ye yükseldi.

#1
Foto - Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı görevine seçildikten itibaren megakenti ihmal etti. Türkiye'nin gözbebeği İstanbul, çalışmayan İETT otobüsleri, yürümeyen merdivenler, trafik çilesi ve daha birçok sorunla karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

VATANDAŞIN PARASI REKLAMA, CHP'Lİ İSİMLERE! AK Parti tarafından temeli atılan hamleleri, kendi projesiymiş gibi gösterme gayretine girişen İmamoğlu'nun vatandaş için harcaması gereken İBB bütçesini CHP'li isimlere ve kendi siyasi emelleri uğruna PR işlerine harcadığı ortaya çıktı.

#3
Foto - Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

İBB BORCA BATTI! İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcunun 2023 yılında 150,8 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi. • * Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı • o 2022: 26 milyar 934 milyon TL • o 2023: 45 milyar 540 milyon TL • • Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı • o 2022: 55 milyar 140 milyon TL • o 2023: 105 milyar 296 milyon TL • • Mali borç • o 2018 sonu: 26 milyar 769 milyon TL • o 2023: 150 milyar 837 milyon TL • • Borçların toplam kaynak içindeki oranı: • o 2018: ' • o 2023: T • • Özkaynakların toplam kaynaklara göre oranı: • o 2018: s • o 2023: F

#4
Foto - Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

SİYASİ EMELLERİ UĞRUNA 'REKLAM' Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerine akılalmaz rakamlar ödediği bilinirken 2023 verilerine göre; sadece tanıtım ve duyuru hizmetleri için de 553,8 milyon TL para harcadığı ortaya çıktı. • İBB tarafından muhtelif tanıtım ve duyuru hizmetleri 553,8 milyon TL bedelle KÜLTÜR AŞ'ye ihale edildi. • 4 firmanın doküman indirdiği ihaleye rekabeti engelleyici hüküm ve uygulamalar sebebiyle tek firma katıldı. • Buna göre bazı kalemler incelendiğinde; • 22 Kalemden oluşan Konser/ Dinleti Hizmetinin: 98.512.500,00 TL + KDV, • 14 Kalemden oluşan Yemek + Kokteyl + İkram + Kumanya Hizmetinin: 14.606.250,00 TL + KDV, • 8 Kalemden oluşan Yurtdışı Uçak Bileti: 8.140.000,00 TL + KDV, • 2 Kalemden oluşan Yurtiçi Uçak Bileti: 1.572.500,00 TL + KDV, • 4 Kalemden oluşan Konaklama Hizmetinin: 4.852.500,00 TL + KDV tuttuğu belirlendi. Yanan ve çalışmayan İETT otobüsleri vatandaşın tepkisini çekerken, İETT'nin 2023 yılı bütçesiyle ilgili dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı.

#5
Foto - Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

İETT'NİN 2023 YILI BÜTÇESİNİN 2'Sİ CHP'Lİ KARABAT'IN ŞİRKETİNE • • CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş., İETT'den 5 yılda 5 milyar TL'den fazla ihale aldı • • Karabat'a verilen ihalelerin İETT bütçesine oranı: 2 İETT, CHP'Lİ UMUT ŞENOL'UN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU ŞİRKETE İHALE VERDİ • • Belediye Kanunu, meclis üyelerinin, belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde girmesi yasaklıyor. • • Ancak İETT, "Mercedes Marka Conecto Model 20 Adet Körüklü Otobüsün Folyo Uygulaması Hizmeti" işini İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Umut ŞENOL' a verdi. (16.10.2023) • • Şenol'un yönetim kurulu üyesi olduğu Core Medya Tanıtım ve İletişim Anonim Şirketi'ne verilen ihalenin bedeli: İhale bedeli: 398.000,00 TL + KDV

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