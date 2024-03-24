Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

İBB BORCA BATTI! İBB'nin 2018 sonunda 26,7 milyar TL olan toplam borcunun 2023 yılında 150,8 milyar TL'ye yükseldiği kaydedildi. • * Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı • o 2022: 26 milyar 934 milyon TL • o 2023: 45 milyar 540 milyon TL • • Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı • o 2022: 55 milyar 140 milyon TL • o 2023: 105 milyar 296 milyon TL • • Mali borç • o 2018 sonu: 26 milyar 769 milyon TL • o 2023: 150 milyar 837 milyon TL • • Borçların toplam kaynak içindeki oranı: • o 2018: ' • o 2023: T • • Özkaynakların toplam kaynaklara göre oranı: • o 2018: s • o 2023: F