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Yaşam
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Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

2024-03-25 10:25:48
Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

Adana'da sulama kanalı içerisinde yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu.

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Foto - Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

Adana’da sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. Vatandaşlar duruma isyan etti.

#2
Foto - Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

#3
Foto - Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

#4
Foto - Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.

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Foto - Vatandaş isyan etti! Sulama kanalında yüzlerce kemik bulundu

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