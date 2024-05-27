2024-05-27 16:57:08 Varlıklarını AK Parti iktidarında % 77 artırdılar, Anıtkabir'e koştular!
Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 64. Genel Kurulu gerçekleştirildi. OYAK'ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 847 milyar liraya yükseldiği açıklandı. Ankara’daki genel müdürlükte düzenlenen genel kurulda Türkiye'nin tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK'ın nema oranı yüzde 77,1 olarak açıklandı. OYAK, 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ve tüm sektörleri etkilediği, jeopolitik risklerin artarak devam ettiği, Türkiye'nin yakın coğrafyasında gerilimin yüksek seyrettiği 2023 yılında üyelerine bir kez daha enflasyon oranının üzerinde nema sağladı. OYAK, yüzde 77,1 nema oranıyla üyelerine yatırım araçlarının hepsinden fazla getiri temin etti. OYAK'ın nema oranı, yüzde 74,8 ile geçen yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olan altının getirisini geçerken BİST endeksinin yüzde 36,4'lük getirisini ikiye katladı. Dolar yüzde 57,4, avro yüzde 63,4 ile OYAK'ın nema oranının çok altında getiri sağladı.