2023-10-20 17:08:53 VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...
Son dakika haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı - kırmızılı yönetici, "Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın o görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep edeceği öğrenildi. İşte detaylar...