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Spor
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VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

2023-10-20 17:08:53
VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

Son dakika haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı - kırmızılı yönetici, "Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın o görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

#1
Foto - VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Timur'un sözleri sonrası sarı - kırmızılılardan flaş bir hamle geldi.

#2
Foto - VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak. Timur'un söylediği tarih olan 3 Şubat sabahı, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR odasına girerek cep telefonu ile görüntüleri çektiği anın kamera kayıtlarını isteyecek.

#3
Foto - VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

Daha sonra Galatasaray Kulübü, TFF'ye başvurup cep telefonu kayıtlarıyla ilgili gerekenin yapılmasını isteyecek. Cimbom'un iddiasında üzerinde durduğu konu Orta'nın bütün VAR hakemlerine "Ben o görüntüleri Ali Koç'a yolladım ve onu Mert Hakan Yandaş'ın golünün elle atıldığına ikna ettim" demesinin olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi.

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