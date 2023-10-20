VAR konusunda tereddüt edenler dikkat! İlan ettiler: Bunca kavgaya gerek var mıydı? Ortalık fena karışacak...

Daha sonra Galatasaray Kulübü, TFF'ye başvurup cep telefonu kayıtlarıyla ilgili gerekenin yapılmasını isteyecek. Cimbom'un iddiasında üzerinde durduğu konu Orta'nın bütün VAR hakemlerine "Ben o görüntüleri Ali Koç'a yolladım ve onu Mert Hakan Yandaş'ın golünün elle atıldığına ikna ettim" demesinin olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi.