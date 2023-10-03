2023-10-03 14:21:43 Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Van'ın yüksek kesimleri resmen beyaza büründü.
Van'ın yüksek kesimleri resmen beyaza büründü.
VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.
Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)
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