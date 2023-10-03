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Türkiye
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Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

2023-10-03 14:21:43
Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Van'ın yüksek kesimleri resmen beyaza büründü.

#1
Foto - Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

VAN'ın yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

#2
Foto - Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Van'da etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı yağdı.

#3
Foto - Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ndeki dağlar beyaza bürünürken, sürücüler yoğun sis ve kar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

#4
Foto - Van'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)

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