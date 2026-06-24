Van'da harıl harıl petrol aranırken beklenmedik rezerv gündeme geldi: Yerin altı fokur fokur kaynıyor
Van'ın bazı noktalarında petrol arama çalışmaları devam ederken başka bir rezerv için harekete geçiliyor. Valilik ihale açtı. İşte detaylar...
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Van'ın bazı noktalarında petrol arama çalışmaları devam ederken başka bir rezerv için harekete geçiliyor. Valilik ihale açtı. İşte detaylar...
Van'da beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak rezervi için çalışmalar başlıyor. Kentteki 3 ilçedeki 4 sahada arama yapılacak.
Enerji Günlüğ'ünde yer alan habere göre, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Erciş ilçesinde iki jeotermal kaynak arama sahasını 7 Temmuz 2026'da ihaleye çıkarıyor. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanan ilan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif artırma usulüyle düzenlendi.
İki saha için toplam muhammen bedel 3 milyon 50 bin TL. Çatakdibi sahası saat 10.00'da, Çubuklu sahası ise 10.30'da ayrı ayrı ihale edilecek.
İhale, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Jeotermal kaynak nedir? Jeotermal kaynak, yer kabuğunun derinliklerinde biriken doğal ısı enerjisinin yeraltı suları veya buhar tarafından yeryüzüne taşınmasıyla oluşan temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu sıcaklık genellikle 50°C ile 350°C arasında değişir ve gezegenin kendi ısısından veya radyoaktif bozunmadan kaynaklanır. Elektrik Üretimi: Yüksek sıcaklıklı buhar ve akışkanlar türbinler aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir.Isıtma ve Soğutma: Konutların ve seraların merkezi ısıtma/soğutma sistemlerinde doğrudan kullanılır.Termal Turizm: Kaplıcalar ve sağlık turizmi merkezlerinde değerlendirilir.Endüstri ve Tarım: Tarımsal ürün kurutma, maden/mineral eldesi ve balıkçılık gibi alanlarda faydalanılır
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