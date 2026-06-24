Van'da harıl harıl petrol aranırken beklenmedik rezerv gündeme geldi: Yerin altı fokur fokur kaynıyor

Jeotermal kaynak nedir? Jeotermal kaynak, yer kabuğunun derinliklerinde biriken doğal ısı enerjisinin yeraltı suları veya buhar tarafından yeryüzüne taşınmasıyla oluşan temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu sıcaklık genellikle 50°C ile 350°C arasında değişir ve gezegenin kendi ısısından veya radyoaktif bozunmadan kaynaklanır. Elektrik Üretimi: Yüksek sıcaklıklı buhar ve akışkanlar türbinler aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir.Isıtma ve Soğutma: Konutların ve seraların merkezi ısıtma/soğutma sistemlerinde doğrudan kullanılır.Termal Turizm: Kaplıcalar ve sağlık turizmi merkezlerinde değerlendirilir.Endüstri ve Tarım: Tarımsal ürün kurutma, maden/mineral eldesi ve balıkçılık gibi alanlarda faydalanılır