Yüzyıllardır açıklanamayan olay: Ölene kadar dans ettiler!

Temmuz 1518'de Strazburg sokaklarında Frau Troffea adında bir kadının kendi kendine dans etmeye başlamasıyla tüm şehir için kabus dolu günler başladı. Başlangıçta kimse bunun bir "salgın" olacağını tahmin etmemişti. Ancak kısa süre içinde Frau Troffea'ya katılanların sayısı hızla arttı. Bir hafta içinde dans edenlerin sayısı katlanarak büyüdü ve Ağustos ayının başlarında yaklaşık 400 kişi, kendi iradeleri dışında kontrolsüz bir şekilde dans eder hale geldi.