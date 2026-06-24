Yüzyıllardır açıklanamayan olay: Ölene kadar dans ettiler!
1518 yılında yüzlerce insanın meydanlara çıkarak ölene kadar dans etmesi hala bilim dünyasını en çok meşgul eden gizemlerden biri olarak düşündürüyor.
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1518 yılında yüzlerce insanın meydanlara çıkarak ölene kadar dans etmesi hala bilim dünyasını en çok meşgul eden gizemlerden biri olarak düşündürüyor.
Temmuz 1518'de Strazburg sokaklarında Frau Troffea adında bir kadının kendi kendine dans etmeye başlamasıyla tüm şehir için kabus dolu günler başladı. Başlangıçta kimse bunun bir "salgın" olacağını tahmin etmemişti. Ancak kısa süre içinde Frau Troffea'ya katılanların sayısı hızla arttı. Bir hafta içinde dans edenlerin sayısı katlanarak büyüdü ve Ağustos ayının başlarında yaklaşık 400 kişi, kendi iradeleri dışında kontrolsüz bir şekilde dans eder hale geldi.
Yanlış tedavi felaketi büyüttü O dönemde çaresiz kalan şehir yöneticileri, doktorlardan yardım istedi. Ancak doktorların, dans etme arzularından kurtulmaları için dans etmeye devam etmeleri gerektiği yönündeki tavsiyeleri, durumu düzeltmek yerine tam anlamıyla bir felakete dönüştürdü.
Şehirde sahneler kuruldu, müzisyenler tutuldu, insanlar vücutları iflas edene kadar uykusuz bir şekilde dans etmeye zorlandı. Yorgun düşen dansçıların bazıları kalp krizi ve felç gibi sebeplerle yaşamını yitirdi. Salgın, ancak dansçıların St. Vitus türbesine nakledilip dualar edilmesiyle sonbahar döneminde sona erebildi.
Neden duramadılar? Tarihçiler, yüzlerce insanın aynı anda neden böyle bir kriz yaşadığını hala tartışıyor. O dönemde şehirde yaşanan kıtlık ve hastalıkların yarattığı korku ve kaygı, toplu bir histeri krizine yol açmış olabilir. Bazı uzmanlar, halkın tükettiği çavdarların üzerinde oluşan zehirli bir küfün, insanlarda bu tür tuhaf davranışlara yol açmış olabileceğini düşünüyor./ kaynak: haber7
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