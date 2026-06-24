Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik kararı!
Çalışanlar artık en yüksek maaşı ve en erken emekliliği sağlayan sigorta statüsünü seçebilecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çalışanlar artık en yüksek maaşı ve en erken emekliliği sağlayan sigorta statüsünü seçebilecek.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, farklı sigorta statülerinde çalışıp en son çalıştığı kurumun kurallarına göre emekli edilen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni düzenleme ile birden fazla sigorta statüsü bulunan çalışanlar, kendilerine en yüksek maaşı ve en erken emekliliği sağlayacak statülerin birleştirilmesini talep edebilecek.
Sosyal güvenlik sistemindeki “son 7 yıl kuralı” nedeniyle mağduriyet yaşayan ve Bağ-Kur ağırlığı sebebiyle emekliliği geciken bir vatandaşın açtığı dava haklı bulundu. Yargı sürecinde vatandaşın lehine verilen kararda, “Kurumların dayatması değil, vatandaşın lehine olan hak ve irade esastır.” denildi.
İş mahkemesinin verdiği direnme kararını hukuka uygun bulan yüksek yargı organı, sigortalıların hizmet birleştirmesine zorlanamayacağını ve istemedikleri hizmet sürelerini sistemin dışında tutabileceklerini hükme bağladı.
Sosyal güvenlik uzmanları, bu kararın emeklilik sisteminde devrim niteliğinde olduğunu belirterek, kurumların dayattığı ağır şartlar yerine vatandaşın kendi iradesini ve yüksek kazanç sağlayacağı statüyü seçmesine imkân tanıyacağını ifade etti.
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