Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

“Okulumuz hamdolsun hem akademik, hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu kazanımların temelinde öğrencilerimize inanan, onları her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen fedakâr öğretmenlerimiz ile azim ve gayret sahibi öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bizler, her öğrencimizin içinde bulunan potansiyeli ortaya çıkarmaya ve onu en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. İdealist eğitim kadromuz ile çalışkan öğrencilerimizin buluşması neticesinde bu tür dereceler ortaya çıkmaktadır.”