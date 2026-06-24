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Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

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Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu başarılarıyla ön plana çıkıyor. Ahlâk ve maneviyatıyla velilerin takdirini kazanan okul, eğitim alanında da örnek gösterilecek bir başarıya imza attı. Öğrenciler bir hafta içerisinde farklı kategorilerde düzenlenen Türkiye geneli yarışmalarda üç Türkiye birinciliği ve bir Türkiye ikinciliği elde etti. Akademik, kültürel ve teknolojik alanları kapsayan organizasyonlarda kazanılan madalyalar velilerin de gurur kaynağı oldu.

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Foto - Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kazandığı dereceler: * Türkiye Entelektüel Oyunları Bilgi Yarışması: Türkiye Birinciliği * İmam Hatip Liseleri Arası İngilizce Münazara Turnuvası: Türkiye Birinciliği * Hz. Muhammed’in (SAV) doğumunun 1500. yılı münasebetiyle düzenlenen Yapay Zekâ Destekli Dijital İçerik Geliştirme Yarışması: Türkiye Birinciliği ve Türkiye İkinciliği.

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Foto - Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

Elde edilen dereceleri değerlendiren Okul Müdürü Mehmet Taburdemir, başarının arkasında uzun yıllara dayanan bir eğitim anlayışının ve güçlü bir ekip çalışmasının olduğunu söyledi. Taburdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

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Foto - Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…

“Okulumuz hamdolsun hem akademik, hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu kazanımların temelinde öğrencilerimize inanan, onları her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen fedakâr öğretmenlerimiz ile azim ve gayret sahibi öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bizler, her öğrencimizin içinde bulunan potansiyeli ortaya çıkarmaya ve onu en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. İdealist eğitim kadromuz ile çalışkan öğrencilerimizin buluşması neticesinde bu tür dereceler ortaya çıkmaktadır.”

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