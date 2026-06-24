Şampiyonların okulu: Başakşehir’deki proje imam hatip lisesinden bir haftada dört derece…
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu başarılarıyla ön plana çıkıyor. Ahlâk ve maneviyatıyla velilerin takdirini kazanan okul, eğitim alanında da örnek gösterilecek bir başarıya imza attı. Öğrenciler bir hafta içerisinde farklı kategorilerde düzenlenen Türkiye geneli yarışmalarda üç Türkiye birinciliği ve bir Türkiye ikinciliği elde etti. Akademik, kültürel ve teknolojik alanları kapsayan organizasyonlarda kazanılan madalyalar velilerin de gurur kaynağı oldu.