Selma Savcı yazdı! Yahu sen kimsin be kadın!
yeniakit.com.tr'nin keskin kalemi Selma Savcı, "kapalılar imha edilsin" sözleriyle büyük bir edepsizliğe imza atan Hatice Öncel rezilliğini kaleme aldı... İşte o yazı...
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yeniakit.com.tr'nin keskin kalemi Selma Savcı, "kapalılar imha edilsin" sözleriyle büyük bir edepsizliğe imza atan Hatice Öncel rezilliğini kaleme aldı... İşte o yazı...
Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir müptezel çıkıp da hakaretler yağdırmasın. Ne ara böyle bir topluma dönüştük bilemiyorum. Edep yâ Hû derler, ne demektir bu söz... "Ey Allah'ım, bana edep ve güzel ahlak ver!" anlamında bir yakarış ve aynı zamanda, "Edebe, ahlaka riayet et!" uyarısı olarak kullanılan köklü bir tasavvufi ve kültürel ifadedir. İnsanın hem kendine hem de topluma karşı ahlaklı olmasını hatırlatır. Bu söyleme uymayanları da bu köşelerde sayısız kez anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim... Hatice Öncel diye bir kadın çıktı metroya binmiş, sosyal medyada kahramanca, kendinden emin ve bir o kadar da ukalaca bir tavırla, nobran ve üstten bakan bir tarzla ahkam kesiyor..
Ne diyor bu Hatice denen kadın müsveddesi bir bakalım... Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hatice Hanım, kızını sınava götürdüğünü belirterek, metroda yaşadığı bir tartışmayı anlattı. Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Hatice Öncel daha sonra başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, özellikle “Kapalılar imha edilsin” şeklindeki sözler nedeniyle çok sayıda kullanıcı paylaşımın nefret söylemi içerdiğini savundu. Hatice Öncel, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Az önce metrodan indik, kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor, bir de git seni döveceğim diyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin." Evet noktası noktasına bunları söyleyen bu hemcinsim "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Zaten böylesi bir tiplemeyle aynı havayı solumak bile inanın büyük bir talihsizlik..
Düşünebiliyor musunuz, giyimiyle insanları yargılayan bir küçük beyinli bu arkadaş, bir de kapalılar imha edilsin diyerek de büyük bir alçaklığa imza atıyor. İşin en garibi de havuza da bikiniyle girilmeli diye de kendi zihnindeki çıplaklığı da ön plana çıkarmayı da ihmal etmiyor... Yahu sen kimsin be kadın? Neyin kafasını yaşıyorsun ki, bu güzel milletin damarlarına işlemiş olan din-i İslam'ın gerekliliklerini ağzına dolayıp edepsizlik yapıyorsun... Muhtemeldir ki, iki gün sonra bu dediklerinin hepsini yalayıp yutacak ve geri vitese takıp, 'dediklerim yanlış anlaşıldı' diyerek cezaevinden çıkacaktır. Ama esas mesele şu, bu zihniyete mensup bir insanla aynı araca bineceğiz, aynı metrobüsü kullanacağız, aynı metrodan ineceğiz.. Çünkü hâlâ 2026 yılındayken bu denli tiplemelerle maalesef maruz kaldığımız toplum lincine umarız artık son verilir...
Sakın kimse bana "özgürlük naraları" atmasın, bu özgürlük değil, bu düpedüz insanları tahrik etmek ve insanların yaşam biçimlerine alenen saygısızlık yapmaktır.
Bu konu hakkında elbette devlet büyüklerimiz de gereken cevabı misliyle verdiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanımız Akın Gürlek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ise, “Başörtülü kadınları hedef alarak ‘imha edilsin’ ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. Görüldüğü üzere devletimiz de milletimiz de bu denli yapılan saygısızlıklara gereken cevabı vermeye devam ediyor elhamdülillah. Bu denli gerçek yobazların memleketimizde artık parmakla gösterilecek kadar az olmaları ise en büyük temennimiz olacak... Selam ve dua ile...
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