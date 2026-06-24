Selma Savcı yazdı! Yahu sen kimsin be kadın!

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir müptezel çıkıp da hakaretler yağdırmasın. Ne ara böyle bir topluma dönüştük bilemiyorum. Edep yâ Hû derler, ne demektir bu söz... "Ey Allah'ım, bana edep ve güzel ahlak ver!" anlamında bir yakarış ve aynı zamanda, "Edebe, ahlaka riayet et!" uyarısı olarak kullanılan köklü bir tasavvufi ve kültürel ifadedir. İnsanın hem kendine hem de topluma karşı ahlaklı olmasını hatırlatır. Bu söyleme uymayanları da bu köşelerde sayısız kez anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim... Hatice Öncel diye bir kadın çıktı metroya binmiş, sosyal medyada kahramanca, kendinden emin ve bir o kadar da ukalaca bir tavırla, nobran ve üstten bakan bir tarzla ahkam kesiyor..