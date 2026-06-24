Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Bu yaklaşım, özellikle sürü İHA saldırıları ve düşük maliyetli kamikaze dronlara karşı ekonomik ve etkili bir çözüm sunuyor. ASELSAN’ın geliştirdiği sistem; 360 derece kapsama alanı, dost-düşman tanıma, güvenli veri bağı ve ara safha güdüm kabiliyetleriyle öne çıkıyor. GÖKALP’in Sınıf-1 hedeflere karşı 1 kilometrenin üzerinde, Sınıf-2 ve Sınıf-3 hedeflere karşı ise 7 kilometrenin üzerinde etkili menzile sahip olduğu biliniyor. Modüler yapısı sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilen sistem, hem mobil hem de çekili platformlar üzerinde görev yapabiliyor. Bu sayede kritik tesislerin korunmasından hareketli birliklerin savunulmasına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.