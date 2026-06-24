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Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Kamikaze dronlara karşı ASELSAN'dan teknolojik bir şov geldi. Çelik Kubbe projesine entegre edilen GÖKALP, yapay zeka destekli otonom yapısıyla alçak irtifa hava savunmasında oyunun kurallarını değiştiriyor.

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Foto - Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Son yıllarda savaş sahalarında yoğun şekilde kullanılan FPV dronlar ve kamikaze İHA’lar, düşük maliyetlerine rağmen yüksek etki oluşturabilmeleri nedeniyle ordular için ciddi bir tehdit haline geldi. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP, bu yeni nesil tehditleri tespit etmek, takip etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla tasarlandı. GÖKALP’in en dikkat çekici özelliği, hedefleri otonom önleyici İHA’lar kullanarak imha etmesi. Sistem, AESA radarlar ve elektro-optik sensörler aracılığıyla hava sahasını sürekli tarıyor, tespit edilen hedefleri yapay zekâ destekli algoritmalarla analiz ederek tehdit seviyelerini belirliyor. Ardından önleyici İHA’lar devreye girerek hedefe yöneliyor ve kinetik imha gerçekleştiriyor.

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Foto - Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Bu yaklaşım, özellikle sürü İHA saldırıları ve düşük maliyetli kamikaze dronlara karşı ekonomik ve etkili bir çözüm sunuyor. ASELSAN’ın geliştirdiği sistem; 360 derece kapsama alanı, dost-düşman tanıma, güvenli veri bağı ve ara safha güdüm kabiliyetleriyle öne çıkıyor. GÖKALP’in Sınıf-1 hedeflere karşı 1 kilometrenin üzerinde, Sınıf-2 ve Sınıf-3 hedeflere karşı ise 7 kilometrenin üzerinde etkili menzile sahip olduğu biliniyor. Modüler yapısı sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilen sistem, hem mobil hem de çekili platformlar üzerinde görev yapabiliyor. Bu sayede kritik tesislerin korunmasından hareketli birliklerin savunulmasına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

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Foto - Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamında geliştirilen sistemlerden biri olan GÖKALP’in, mevcut hava savunma unsurlarıyla entegre çalışması hedefleniyor. Böylece radarlar, elektronik harp sistemleri, lazer silahları ve kinetik önleme çözümleri tek bir ağ üzerinden koordineli şekilde görev yapabilecek. Çatışma bölgelerinde yaygınlaşan FPV dron tehditleri dikkate alındığında ASELSAN GÖKALP, Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. GÖKALP, sahip olduğu yapay zekâ destekli mimari ve otonom önleme kabiliyetleriyle yalnızca Türkiye’nin değil, küresel savunma pazarının da dikkatle takip ettiği yeni nesil İHA savunma sistemleri arasında yer almaya aday…

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