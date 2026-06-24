Gökyüzü artık Türklerin! Çelik Kubbe’nin drone katili GÖKALP göreve hazır: Düşman İHA’larının kâbusu olacak

Son yıllarda savaş sahalarında yoğun şekilde kullanılan FPV dronlar ve kamikaze İHA’lar, düşük maliyetlerine rağmen yüksek etki oluşturabilmeleri nedeniyle ordular için ciddi bir tehdit haline geldi. ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP, bu yeni nesil tehditleri tespit etmek, takip etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla tasarlandı. GÖKALP’in en dikkat çekici özelliği, hedefleri otonom önleyici İHA’lar kullanarak imha etmesi. Sistem, AESA radarlar ve elektro-optik sensörler aracılığıyla hava sahasını sürekli tarıyor, tespit edilen hedefleri yapay zekâ destekli algoritmalarla analiz ederek tehdit seviyelerini belirliyor. Ardından önleyici İHA’lar devreye girerek hedefe yöneliyor ve kinetik imha gerçekleştiriyor.