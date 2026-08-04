Siyonist çete ateşkes dinlemiyor: Katil Netanyahu Gazze’de kan dökmeye devam ediyor!

- İsrail'in işgalci tutumu devam ediyor: İsrail; Filistin tarafının esnekliğine, Trump’ın memnuniyetine ve arabulucuların Filistinli grupların tutumuna ilişkin övgülerine rağmen ateşkesin uygulanmasının önündeki temel engel olduğunu bir kez daha kanıtladı. İsrail ateşkesin gerçekleşmesini istemiyor. Çünkü ordusunun Gazze'deki operasyonel serbestliğinin devamını ve bölgenin yüzde 60’ından fazlası üzerindeki fiilî kontrolünün pekiştirilmesini istiyor. Ayrıca iki aydan kısa bir süre sonra İsrail seçimlerine girecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sertlik politikasını seçim rekabetinde kullanmaya çalışıyor. Netanyahu’nun 27 Ekim’de yapılacak İsrail seçimlerinden önce ateşkes anlaşmasına yönelik herhangi bir olumlu karşılık vermesi veya Gazze'deki herhangi bir noktadan çekilmesi beklenmiyor. İsrail, Filistin silahlarının yalnızca toplanmasını değil, imha edilmesini istiyor. Aynı zamanda Katar ve Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasını izleme sürecine katılmasına da itiraz ediyor ve iki ülkenin tarafların bir sonraki aşamaya geçmeden önce gerekli yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine karar verme yetkisine sahip olmasını reddediyor. İsrail ayrıca, yeni Filistin hükümet komitesinin yöneteceği bölgelerde İsrail ordusunun saldırı düzenleme serbestliğinin sınırlandırılmasına da karşı çıkıyor.