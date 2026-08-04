Siyonist çete ateşkes dinlemiyor: Katil Netanyahu Gazze’de kan dökmeye devam ediyor!

Bu bağlamda Washington, Netanyahu hükümetine Gazze Şeridi’nde saldırıların sürmesinin sekiz aylık müzakerelerin kazanımlarını tehdit ettiğini bildirdi. İsrail medyası, Amerikalı yetkililerin ağustos ayında Netanyahu’ya, Gazze’deki İsrail askerî operasyonlarının arabulucular nezdinde Netanyahu’nun sözünü tutmadığı ya da barışla ilgilenmediği kanaatini güçlendirdiğini ilettiğini aktardı. Bunun yanı sıra Netanyahu, silahlar tamamen teslim edilmeden Gazze Şeridi’nden kademeli bir çekilme süreci başlatmak istemiyor. İsrail’in anlaşmanın ilk aşamasının şartlarına uymadığı ve şimdi de ikinci aşamaya geçişi sabote etmeye çalıştığı konusunda hiçbir şüphe yok. Ancak ne yazık ki İsrail üzerindeki baskılar, onu anlaşmaya uymaya zorlamak için hala yetersizdir. İsrail seçimlerinin yaklaşması da Netanyahu ve müttefiklerinin sertliğini artırmaktadır. Sonuç olarak, Filistinli gruplar İsrail'in saladırıları durdurma ve insani acıyı sona erdirme yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyor. Ancak ateşkes ve müzakerelerin varlığı fikrinin arkasına saklanan, ve sahada savaşı hiçbir zaman gerçekten durdurmayan İsrail’e karşı diplomatik, siyasi ve halk düzeyindeki baskı araçlarının yeniden etkinleştirilmesine acilen ihtiyaç vardır. [Dr. Mahmoud Alrantisi, Filistinli Araştırmacı yazardır.]