Kuş gribi yayılıyor!

Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, ülkenin uzun ve zorlu bir sürecin başlangıcında olduğunu belirterek, yaban kuşlarının serbest dolaşımı nedeniyle virüsün yayılmasının tamamen engellenemeyeceğini söyledi. Watt, benzer toplu ölüm olaylarının önümüzdeki dönemde de yaşanabileceği uyarısında bulundu. Güney Avustralya yönetimi, Baudin Rocks'ta yapılan hava taramalarında yaklaşık 50 ölü ve 30 hasta kuş tespit edildiğini açıkladı. CSIRO'ya bağlı Hastalık Hazırlık Merkezi'nde incelenen beş büyük tepeli sumru ile bir gümüş martıdan alınan örneklerin H5 virüsü açısından pozitif sonuç verdiği bildirildi.