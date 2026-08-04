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Kuş gribi yayılıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuş gribi yayılıyor!

Avustralya'da yüksek patojenik H5 kuş gribinin yaban hayatına yayılmasına ilişkin endişeler artarken, ikinci eyalette de toplu kuş ölümleri görüldü. Yetkililer, Victoria eyaletinde hafta sonu yapılan hava gözetiminde çok sayıda ölü ve hasta kuş tespit edildiğini açıkladı. Gözlemler, Güney Avustralya açıklarındaki Baudin Rocks bölgesinde H5 kuş gribine bağlı ilk toplu ölüm olayının laboratuvar tarafından doğrulanmasının ardından geldi. Victoria'da alınan numunelerin de pozitif çıkması halinde, bu bölge ülkede hastalığa bağlı ikinci doğrulanmış toplu ölüm vakası olarak kayıtlara geçecek.

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Foto - Kuş gribi yayılıyor!

Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, ülkenin uzun ve zorlu bir sürecin başlangıcında olduğunu belirterek, yaban kuşlarının serbest dolaşımı nedeniyle virüsün yayılmasının tamamen engellenemeyeceğini söyledi. Watt, benzer toplu ölüm olaylarının önümüzdeki dönemde de yaşanabileceği uyarısında bulundu. Güney Avustralya yönetimi, Baudin Rocks'ta yapılan hava taramalarında yaklaşık 50 ölü ve 30 hasta kuş tespit edildiğini açıkladı. CSIRO'ya bağlı Hastalık Hazırlık Merkezi'nde incelenen beş büyük tepeli sumru ile bir gümüş martıdan alınan örneklerin H5 virüsü açısından pozitif sonuç verdiği bildirildi.

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Foto - Kuş gribi yayılıyor!

Victoria'nın biyolojik çeşitlilikten sorumlu yetkilisi James Todd, eyaletteki bulguların Güney Avustralya'da görülen tabloyla uyumlu olduğunu ifade etti. Eyaletin Baş Veteriner Yetkilisi Graeme Cooke ise son günlerde Portland ve Nelson çevresindeki kıyılarda ölü sumru sayısında belirgin artış gözlendiğini, hastalığın artık daha geniş alanlara yayılarak etkisini artırdığını söyledi.

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Foto - Kuş gribi yayılıyor!

Risk altındaki bölge, Avustralasya sümsük kuşlarının önemli üreme kolonilerinin yanı sıra fok kolonileri ile uluslararası öneme sahip Glenelg Nehri Halici ve Discovery Bay sulak alanlarını da kapsıyor. Öte yandan Güney Avustralya Çevre Bakanı Emily Bourke, eyalette virüsün yeni noktalara yayılmasından endişe duyduklarını belirtti. CSIRO tarafından doğrulanan 18 yeni vaka arasında Coorong bölgesinde bulunan göçmen bir fırtına kuşunun da yer aldığı açıklandı. Yeni vakalar ayrıca Troubridge Adası, Pages Adaları, Southend, Glenelg ve Monarto'da tespit edilen farklı deniz kuşlarını kapsıyor.

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Foto - Kuş gribi yayılıyor!

Yetkililer, Coorong'un çok sayıda su kuşu ve göçmen tür için kritik öneme sahip uluslararası bir sulak alan olduğunu belirterek, virüsün deniz kuşlarından su kuşlarına sıçrama ihtimalinin yaban hayatı açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Avustralya makamları, hava ve kara gözetim faaliyetlerini sürdürürken, yaban hayatındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yeni vakaların doğrulanması için laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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