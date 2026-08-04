Kuş gribi yayılıyor!
Avustralya'da yüksek patojenik H5 kuş gribinin yaban hayatına yayılmasına ilişkin endişeler artarken, ikinci eyalette de toplu kuş ölümleri görüldü. Yetkililer, Victoria eyaletinde hafta sonu yapılan hava gözetiminde çok sayıda ölü ve hasta kuş tespit edildiğini açıkladı. Gözlemler, Güney Avustralya açıklarındaki Baudin Rocks bölgesinde H5 kuş gribine bağlı ilk toplu ölüm olayının laboratuvar tarafından doğrulanmasının ardından geldi. Victoria'da alınan numunelerin de pozitif çıkması halinde, bu bölge ülkede hastalığa bağlı ikinci doğrulanmış toplu ölüm vakası olarak kayıtlara geçecek.