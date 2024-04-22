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Yaşam
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Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

2024-04-22 18:24:04
Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Van Gölü'nde bulunan Çarpanak Adası ilkbahar mevsimiyle birlikte göz kamaştırmaya başladı.

#1
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü. Adanın yeşillenen doğası Van Gölü’nün maviliğiyle bütünleşince ortaya seyri güzel görüntüler çıkarırken, oluşan manzara ise havadan drone ile görüntülendi.

#2
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkiinde yer alan ve martı yoğunluğundan dolayı halk arasında ‘martı adası’ olarak da adlandırılan Çarpanak Adası’na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.

#3
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Özellikle ilkbahar mevsiminde yerli ve yabancı turistler, fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen adanın üzerinde bir de kilise bulunuyor. Adaya giriş yapan ziyaretçiler, adayı üreme merkezi haline getiren yüzlerce martı tarafından karşılanıyor.

#4
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Ziyaretçiler adanın zemininde her yere gelişigüzel kuluçkaya yatan martıların yumurtalarına zarar vermemek için titiz ve dikkatli bir yol izleyerek adanın en zirve noktasına ulaşarak Van Gölü’nün eşsiz manzarasını izlemenin keyfini yaşıyor.

#5
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Bitlis’in Ahlat ilçesinden Çarpanak Adası’nı gezmeye giden Yasin Yavuz isimli ziyaretçi, ilk defa geldiği adaya hayran kaldığını söyledi. Yavuz; “Ben Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yapıyorum. Bu sene fotoğrafçılık kursu açtık. Uygulama çekimleri için de Çarpanak Adası’na geldik. Buranın diğer bir adı da ‘martı adası’dır. Martıların çok yoğun olduğu bir yer. Çok verimli bir tur yaptık. Adayı çok beğendik, kursiyerlerimiz de adayı çok beğendi. Ada özellikle bahar mevsiminde çok yeşil. Özellikle son zamanlarda popülerliği artan ve sosyal medyada da karşımıza çıkan bir ada. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz” dedi.

#6
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

Adayı ziyaret eden Tuğçe Fidan isimli ziyaretçi ise “Van’ın Çarpanak Adası’nı çok merak ediyordum. Bugün geldik, burayı gördük ve çok beğendik. Çok güzel, her yeri martılarla kaplı ve diğer adı da ‘martı adası’ymış. Çok güzel, gelinip görülebilir” diye konuştu.

#7
Foto - Van Gölü'nün incisi: Çarpanak Adası

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