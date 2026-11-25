Kahramanmaraş'taki okul katliamında sıcak gelişme! Cani çocuk için yeniden otopsi talebi
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin otopsisinin yenilenmesini istedi. Saldırganın kimyasal madde etkisi altında olabileceği ve üçüncü kişiler tarafından yönlendirilmiş olabileceği şüphesiyle kapsamlı toksikolojik inceleme yapılmasını isteyen Bakanlık, telefon kayıtlarının ve olay öncesindeki bağlantılarının da araştırılmasını talep etti.