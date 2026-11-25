GENİŞLETİLMİŞ TOKSİKOLOJİ İNCELEMESİ İSTENDİ: Dilekçede, saldırganın eylem sırasındaki davranışları, saldırıyı gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık ve uzun süre kesintisiz ateş etmesi gibi hususların, kimyasal madde etkisi altında olabileceği şüphesini doğurduğu öne sürüldü. Dört sayfalık talep dilekçesinde, şu tespitlere yer verildi: "Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır. Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."