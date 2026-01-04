Uzungöl dondu! Eksi 7 derecede nefes kesen manzara

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Yöre sakinlerinden İrfan Göz, "Uzungöl'de yaşıyorum. Şu anda Uzungöl çok güzel. Göl donmuş durumda. Burada şu an çok güzel bir manzara var. Herkesin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.