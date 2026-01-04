Uzungöl dondu! Eksi 7 derecede nefes kesen manzara
Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Uzungöl, eksi 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla birlikte tamamen buz tuttu.
Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl, günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklarla birlikte dondu.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından eksi 7 dereceleri bulan soğuk havanın etkisiyle Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyi tamamen dondu.
Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Yöre sakinlerinden İrfan Göz, "Uzungöl'de yaşıyorum. Şu anda Uzungöl çok güzel. Göl donmuş durumda. Burada şu an çok güzel bir manzara var. Herkesin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.
Öte yandan 23, 24 ve 25 Ocak tarihlerinde Uzungöl'de ilk kez düzenlenecek olan 1. Uzungöl Kış Festivali için geri sayım başladı. Festival öncesi bölgede hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, binlerce yerli ve yabancı turistin bu tarihlerde Uzungöl'e akın etmesi bekleniyor. Organizasyonun, Uzungöl'ün kış turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
